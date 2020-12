Iraq thi hành án tử hình đối với 21 đối tượng phạm tội khủng bố

Các nguồn tin y tế và cảnh sát cho biết Iraq ngày 16/11 đã thi hành án tử hình đối với 21 đối tượng bị kết tội khủng bố tại nhà tù Nasiriyah tại miền Nam nước này.

Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Những đối tượng trên đều là nam giới sống ở nhiều tỉnh khác nhau của Iraq và đã bị kết án theo Luật chống khủng bố năm 2005, song không có thông tin chi tiết về các tội danh.

Kể từ khi tuyên bố đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng năm 2017, Iraq đã kết án tử hình hàng trăm công dân nước này là thành viên IS. Tuy nhiên, cơ quan chức năng Iraq mới chỉ thi hành án tử hình đối với một số ít đối tượng do cần được Tổng thống thông qua.

Ngoài ra, các tòa án Iraq cũng xét xử hàng chục công dân nước ngoài với cáo buộc là thành viên của IS , theo đó kết án tử hình đối với 11 người Pháp và 1 người Bỉ. Tuy nhiên, các bản án tử hình này chưa được thực hiện./.

(TTXVN/Vietnam+)