Iraq tăng cường siết chặt an ninh biên giới nhằm ngăn chặn IS

Iraq đang tăng cường an ninh dọc đường biên giới dài 600 km với Syria nhằm chống hoạt động của các phần tử “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng, buôn bán ma túy và một số hoạt động phi pháp khác.

Binh sỹ Iraq gác tại cửa khẩu Mandili ở biên giới Iraq-Iran ngày 11/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 18/1, các tư lệnh Iraq đã tiến hành thị sát khu vực biên giới hẻo lánh do nhiều lực lượng kiểm soát, bao gồm quân đội Iraq, các tay súng do Iran hậu thuẫn, quân đội Syria, lực lượng nổi dậy chống chính quyền Damascus và cả lực lượng người Kurd do Mỹ hỗ trợ.

Tuyến biên giới Syria - Iraq được xem là điểm nóng xung đột giữa các lực lượng vũ trang và cũng là địa bàn của các tay súng IS . Tại một chốt kiểm soát bên phần lãnh thổ Iraq, Trung tướng Abdul Amir al-Shammari khẳng định quân đội nước này đã siết chặt an ninh tại đây.

Tuy nhiên, phần bên trong lãnh thổ Syria tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn do xung đột giữa các lực lượng khác nhau. Được biết, quân đội Iraq đã phải sử dụng tới camera đo thân nhiệt công nghệ cao và bóng bay do thám để tăng cường an ninh tại đây.

Theo Tướng al-Shammari, thời gian gần đây, lực lượng an ninh Iraq đã bắt giữ nhiều người là thân nhân các tay súng IS khi họ vượt biên từ trại tị nạn Al Hol của Syria sang. Trại này là nơi sinh sống của hàng chục nghìn người chạy trốn khỏi những sào huyệt cuối cùng của IS.

Giới chức Iraq quan ngại rằng Al-Hol có thể là mầm mống cho chủ nghĩa cực đoan trỗi dậy và việc hàng nghìn người dân Iraq có liên hệ với IS tìm cách hồi hương sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Không chỉ đối mặt với những thách thức từ phía Syria, khu vực biên giới Iraq- Syria còn chứng kiến các cuộc không kích của Israel nhằm vào các mục tiêu có liên hệ với Iran.

Trong khi đó, phía Iraq cũng “khó xử” trong việc phối hợp với các lực lượng bán quân đội, bao gồm các nhóm do Iran hẫu thuận vốn là mục tiêu tấn công của Israel và Mỹ.

Bên cạnh đó, nước này cũng hướng tới tăng cường quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia vốn đang muốn Baghdad hỗ trợ ngăn chặn các hoạt động của đảng Công nhân Người Kurk (PKK) ẩn náu tại miền Bắc Iraq./.

(TTXVN/Vietnam+)