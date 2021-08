Iraq phát động chiến dịch truy quét IS ở vùng thủ đô Baghdad

Ngày 23/8, Iraq đã phát động chiến dịch an ninh nhằm truy quét các phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở khu vực phía Bắc thủ đô Baghdad.

Lực lượng an ninh Iraq gác bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad . (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu tại Bộ chỉ huy chiến dịch ở Tarmiyah, Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi nêu rõ: “Tôi tuyên bố khởi động chiến dịch an ninh với sự giúp đỡ của nhân dân ở huyện Tarmiyah, nhằm vô hiệu hóa các phần tử IS đang ẩn náu tại đây… Nhiệm vụ chống khủng bố là trách nhiệm chung mà mà mọi người đều phải tham gia. Chúng tôi đã điều chỉnh kế hoạch an ninh nhằm truy quét các phần tử đang lẩn trốn.”

Thời gian vừa qua, các phần tử IS đã trỗi dậy hoạt động ở huyện Tarmiyah, cách trung tâm thủ đô Baghdad khoảng 50km về phía Bắc.

Từ địa bàn này, các phần tử khủng bố đã thâm nhập vào nội đô Baghdad.

Những tháng gần đây, IS đã gia tăng các vụ tấn công vào các khu vực được gọi là Tam giác Tử thần nằm giữa tỉnh các Kirkuk, Salahuddin và Diyala./.

(TTXVN/Vietnam+)