{publishtime} {title} {lead} {title} Iraq mở chiến dịch quy mô lớn nhằm vào tổ chức khủng bố IS Ngày 13/4, các lực lượng an ninh Iraq đã mở chiến dịch quy mô lớn truy quét các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại tỉnh Kirkuk, trong bối cảnh IS tấn công nhiều vị trí quân sự của Iraq tại tỉnh miền Bắc này. Binh sỹ Iraq tuần tra tại Karbala. (Ảnh: AFP/TTXVN) Theo thông báo của Văn phòng truyền thông thuộc Bộ chỉ huy tác chiến chung Iraq , chiến dịch do quân đội và lực lượng bán quân sự Hashd Shaabi tiến hành vào rạng sáng nhằm vào các vị trí của IS tại các khu vực Wadi al-Shay, Wadi Zghaitoun và những khu vực gần dãy núi Himreen ở phía Tây Nam thủ phủ Kirkuk của tỉnh cùng tên, cách thủ đô Baghdad khoảng 250km về phía Bắc. Đây là những khu vực có địa hình hiểm trở, khiến lực lượng bộ binh khó tiếp cận. Trong khi đó, một tuyên bố riêng của lực lượng Hashd Shaabi cho biết chiều 13/4, các lực lượng an ninh đã đập tan cuộc tấn công của IS nhằm vào các vị trí của quân đội và Hashd Shaabi bên ngoài làng Basheer, phía Nam Kirkuk. Tuy nhiên, các thông báo trên không nêu rõ số tay súng thương vong trong chiến dịch trên. Tình hình an ninh tại Iraq đang ngày càng được cải thiện kể từ khi các lực lượng vũ trang nước này đánh bại IS năm 2017. Tuy nhiên, các phần tử IS hiện vẫn trà trộn vào các đô thị, lẩn trốn trên sa mạc và các khu vực bất ổn khác, thường xuyên tiến hành các vụ tấn công nhằm vào các lực lượng an ninh và người dân nước này. Trong những tháng qua, IS tăng cường tấn công tại những tỉnh có đa số người Hồi giáo dòng Sunni sinh sống, khiến lực lượng an ninh Iraq phải mở các chiến dịch quân sự để tiêu diệt các tay súng. Theo AFP

