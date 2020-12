Iraq bắt giữ “thủ lĩnh hành chính” của IS tại sân bay Baghdad

Theo phóng viên Thông tấn xã Việt nam tại Tel Aviv, lực lượng chống khủng bố của Iraq ngày 23/11 cho biết đã bắt giữ đối tượng được xem là “thủ lĩnh hành chính” của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau khi đối tượng này tới sân bay Baghdad.

Các tay súng IS . (Nguồn: AFP/TTXVN)

Người phát ngôn của lực lượng chống khủng bố của Iraq, ông Sabah al-Noaman nêu rõ đối tượng được biết đến với tên Abu Naba bị bắt hồi tháng 10/2020 khi chuẩn bị lên xe taxi ngay sau khi đáp chuyến bay đến Baghdad. Theo ông Noaman, Abu Naba là một “mục tiêu quan trọng”, chịu trách nhiệm kêu gọi ủng hộ tài chính cho IS, cũng như tổ chức các cuộc họp và truyền đạt thông điệp giữa các phần tử thánh chiến.

Ông Sabah al-Noaman cho biết thêm Abu Naba từ lâu vẫn giữ liên lạc với các thành viên còn lại của IS tại Iraq. Tuy nhiên, tên thật của Abu Naba cũng như điểm xuất phát của đối tượng trước khi đến Iraq không được tiết lộ. Dự kiến đối tượng sẽ bị xét xử theo luật chống khủng bố của Iraq, trong đó hình phạt đối với hành vi “tham gia một tổ chức khủng bố” là tử hình.

Trong một chiến dịch khác phối hợp với các lực lượng an ninh người Kurd ở tỉnh Sulaimaniyah, Đông Bắc Iraq, các lực lượng lực lượng chống khủng bố của Iraq đã bắt giữ một thủ lĩnh IS được biết tới với tên viết tắt là W.F.

Người phát ngôn của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Iraq, ông Yahia Rasoul cho biết việc bắt giữ 2 thủ lĩnh IS nói trên diễn ra trong bối cảnh phiến quân IS vẫn hoạt động tại các tỉnh có đông tín đồ Hồi giáo dòng Sunni mà IS từng kiểm soát, mặc dù lực lượng an ninh liên tiếp tiến hành các chiến dịch truy bắt./.

