Iran kêu gọi quyền lợi của nước này cần phải được đảm bảo

Các cuộc đàm phán lại về thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, có tên gọi đầy đủ là Kế hoạch Hành động chung toàn diện ( JCPOA ), giữa Iran và Nhóm P5+1 cần bảo đảm quyền lợi của Tehran. Tân Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đưa ra tuyên bố trên trong cuộc điện đàm ngày 9/8 với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron.

Tân Tổng thống Iran Ebrahim Raisi .(Nguồn: GettyImages)

Trang thông tin điện tử của Văn phòng Tổng thống Iran cho biết nhà lãnh đạo Tehran nhấn mạnh trong mọi cuộc đàm phán, quyền lợi của người dân nước CH Hồi giáo này cần được đặt lên trên và những lợi ích của Iran cần phải được đảm bảo.

Trong khi đó, hãng tin Reuters của Anh đưa tin, sau cuộc điện đàm, Tổng thống Macron đã kêu gọi Iran quay trở lại trở lại vòng đàm phán tại Vienna (Áo).

Ngoài chủ đề đàm phán về hạt nhân năm 2015, tân Tổng thống Raisi cũng đã đề cập đến vấn đề an ninh tại Vùng Vịnh. Nhà lãnh đạo Iran khẳng định Tehran nghiêm túc trong việc “đảm bảo an ninh và duy trì khả năng răn đe” tại vùng Vịnh và Biển Oman, sẵn sàng đối phó với những yếu tố đe dọa an ninh khu vực.

Ông cũng bác bỏ những cáo buộc Iran đứng đằng sau vụ tấn công nhằm vào một tàu hàng tại Biển Oman vào tuần trước.

Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vào năm 2018 theo quyết định của Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump, đồng thời tái áp đặt các biện pháp trừng phạt, khiến cho nền kinh tế Iran bị ảnh hưởng nặng nề. Đáp lại, Iran đã đình chỉ việc tuân thủ hầu hết các cam kết quan trọng trong thỏa thuận trên.

Tháng 4 năm nay, Ủy ban Chung giám sát thỏa thuận hạt nhân đã khởi động các cuộc đàm phán tại Vienna với sự tham gia của Iran, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh, Đức và EU nhằm đưa Iran và Mỹ tuân thủ trở lại thỏa thuận. Vòng đàm phán mới nhất đã diễn ra ngày 20/6 vừa qua, tuy nhiên các bên chưa ấn định được thời gian để tiến hành các cuộc đàm phán tiếp theo./.

(TTXVN/Vietnam+)