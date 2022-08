Iran đề nghị IAEA ngừng điều tra các địa điểm hạt nhân chưa công bố

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi phát biểu tại Tehran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi ngày 29/8 tuyên bố nỗ lực khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 (có tên chính thức là Kế hoạch hành động chung toàn diện - JCPOA ) giữa Tehran với các cường quốc trên thế giới sẽ vô ích nếu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế ( IAEA ) không chấm dứt những cuộc điều tra về các địa điểm hạt nhân chưa được công bố của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Phát biểu với các phóng viên trong cuộc họp báo ở Tehran, ông Raisi nêu rõ: “Trong tiến trình đàm phán, chủ đề an toàn là một trong những nội dung cơ bản. Tất cả các vấn đề an toàn phải được giải quyết. Nếu không giải quyết các vấn đề an toàn, nỗ lực đạt được thỏa thuận sẽ là vô ích.”

Bình luận của ông Raisi được đưa ra trong bối cảnh Iran đang cân nhắc phản ứng của Mỹ đối với các đề xuất của Iran về một văn bản “cuối cùng” do Liên minh châu Âu (EU) đưa ra nhằm cứu vãn thỏa thuận mang tính bước ngoặt này.

Trước đó, ngày 25/8, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian đã đề nghị IAEA chấm dứt vấn đề ba địa điểm hạt nhân chưa công bố của Iran, nhằm tạo động lực cứu vãn thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015.

Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) dẫn lời ông Abdollahian nêu rõ: “Chúng tôi rất nghiêm túc trong vấn đề này và không muốn để những cáo buộc vô căn cứ của IAEA tồn tại”./.

