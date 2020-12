Indonesia lạc quan về quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Hàn Quốc

Ngày 12/11, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã bày tỏ lạc quan về quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Hàn Quốc, đồng thời khẳng định rằng mối quan hệ chặt chẽ này thực sự góp phần vào các nỗ lực ngăn chặn đại dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế trong khu vực.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 21 diễn ra theo hình thức trực tuyến trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37, Tổng thống Joko Widodo cho rằng sự lạc quan này cần được hiện thực hóa trên hai phương diện là hợp tác khôi phục khu vực và hợp tác trong lĩnh vực an ninh y tế.

Theo ông Jokowi, sự hợp tác giữa ASEAN và Hàn Quốc nhằm phục hồi kinh tế khu vực là điều cần thiết để mang lại niềm hy vọng mới cho cộng đồng và giới kinh doanh, từ đó giúp thúc đẩy nền kinh tế khu vực.

Tổng thống Joko Widodo nhấn mạnh một trong những nỗ lực nhằm mang lại hy vọng mới cho người dân là hội nhập kinh tế khu vực thông qua Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Hàn Quốc. Ông cũng đánh giá cao cam kết của Hàn Quốc đối với hội nhập kinh tế khu vực và việc ký kết RCEP trong năm nay.

Theo Tổng thống Indonesia, ASEAN và Hàn Quốc cũng cần nỗ lực để đảm bảo chuỗi cung ứng toàn cầu, thông qua việc mở rộng đầu tư của Hàn Quốc tại Đông Nam Á và củng cố ASEAN với tư cách là trung tâm sản xuất của nước này. Ngoài ra, việc chuyển đổi kỹ thuật số và công nghệ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ và tăng cường hợp tác kinh tế sáng tạo cũng có thể khuyến khích chuyển dịch kinh tế trong khu vực.

Về hợp tác trong lĩnh vực an ninh y tế, Tổng thống Joko Widodo khẳng định rằng quá trình phục hồi kinh tế chỉ có thể tiến triển tốt nếu y tế được đảm bảo. Trong bối cảnh đại dịch hiện nay, việc xử lý khủng hoảng y tế và phục hồi kinh tế cần được tiến hành song song.

Trước mắt, hai bên có thể hợp tác cung cấp thuốc và vắcxin ngừa COVID-19. Về lâu dài, quan hệ đối tác ASEAN-Hàn Quốc có thể hướng tới việc xây dựng các cơ chế phục hồi y tế trong khu vực, nhất là các cơ sở hạ tầng y tế ở cấp độ quốc gia, ngành y tế vững mạnh và cơ chế phục hồi y tế khu vực trong đó có hệ thống cảnh báo sớm và quy trình vận hành tiêu chuẩn.

Theo Tổng thống Joko Widodo, kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc số hóa hệ thống chăm sóc y tế có thể là một trong những lĩnh vực hợp tác mới giữa nước này và ASEAN.

Cuối cùng, nhà lãnh đạo Indonesia cũng chia sẻ quan điểm rằng cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 và khôi phục kinh tế chỉ có thể được tiến hành nếu duy trì được hòa bình và an ninh khu vực. Với lý do đó, nhân kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Hàn Quốc, Tổng thống Joko Widodo kêu gọi hai bên trở thành nhân tố bảo vệ hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực.

Trong khi đó, tại cuộc làm việc với Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc Sung Yun-mo tại Seoul ngày 12/11, Trưởng Ban Điều phối Đầu tư Indonesia (BKPM) Bahlil Lahadalia cho biết nước này sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Ông Bahlil cũng cho biết trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, những nỗ lực nhằm thu hút các nhà đầu tư có chiến lược và chất lượng vào Indonesia ngày càng cần thiết. Do vậy, nước này sẽ chú trọng cải thiện môi trường kinh doanh cho các công ty Hàn Quốc đầu tư vào Indonesia, nhất là trong các ngành thép, hóa chất, ôtô và dệt may.

Còn theo ông Sun Yung-mo, Indonesia và Hàn Quốc đã ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) vào tháng 11/2019 và đang triển khai các bước tiếp theo của hiệp định này. Ông khẳng định Indonesia đang xây dựng môi trường kinh doanh có lợi cho cả hai bên.

Chính phủ Indonesia và Hàn Quốc nhất trí duy trì cũng như tăng cường hợp tác kinh tế và kinh doanh, dựa trên nhận thức rằng hợp tác là một chiến lược quan trọng để hai bên cùng nhau vượt qua tác động kinh tế của đại dịch COVID-19./.

