IIF: Xuất khẩu dầu mỏ của Nga đạt “tốc độ kỷ lục” trong tháng Tư

Cơ sở cung cấp khí đốt Bovanenkovo của Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tạp chí Foreign Policy dẫn phân tích của các chuyên gia từ Viện Tài chính Quốc tế Mỹ (IIF) cho biết xuất khẩu dầu mỏ của Nga đang đạt “tốc độ kỷ lục” trong tháng Tư và doanh thu từ hoạt động này “có khả năng cao hơn đáng kể” so với cùng kỳ năm trước.

Phó Kinh tế trưởng IIF Elina Rybakova nhận định: “Thặng dư hiện tại của Nga có thể sẽ tiếp tục tăng mạnh. Các biện pháp trừng phạt của EU đối với than đá khó có thể thay đổi được xu hướng này, do xuất khẩu than đá chỉ đóng vai trò nhỏ so với dầu mỏ và khí đốt. Như vậy, cơ chế trừng phạt hiện nay đang tái cơ cấu hoạt động tích lũy tài sản nước ngoài hơn là ngăn chặn nó."

Foreign Policy cũng nêu đánh giá của các chuyên gia cho rằng các biện pháp trừng phạt đối với Nga “có thể có tác dụng lâu dài,” tuy nhiên, một số quốc gia tham gia trừng phạt Nga đã “làm suy yếu nghiêm trọng nỗ lực của họ” bằng cách mua các nguồn năng lượng của Nga.

Foreign Policy dẫn lời cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ Edward Fishman cho biết Nga “tiếp tục thu về ít nhất 1 tỷ USD mỗi ngày từ hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt và phần lớn trong khoản doanh thu đó đến từ châu Âu.”./.

(TTXVN/Vietnam+)