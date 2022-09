IAEA: Ukraine và Nga muốn lập khu an toàn quanh nhà máy Zaporizhzhia

Quang cảnh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Enerhodar, miền Đông Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/9, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết Ukraine và Nga đã thể hiện sự quan tâm đến việc thiết lập khu vực an toàn quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở miền Nam Ukraine.

Phát biểu tại họp báo sau cuộc họp thường kỳ của ban lãnh đạo IAEA, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không có hành động quân sự nào nhằm vào nhà máy Zaporizhzhia hay khu vực xung quanh có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của nhà máy.

Ông khẳng định đã nhận thấy những dấu hiệu rằng cả Ukraine và Nga đều quan tâm đến thỏa thuận thiết lập khu vực an toàn quanh nhà máy Zaporizhzhia.

Trước đó, IAEA ngày 6/9 đã công bố báo cáo về kết quả chuyến thị sát tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, đồng thời kêu gọi thiết lập ngay “vùng an ninh và an toàn” xung quanh nhà máy này nhằm ngăn ngừa một số “sự cố hạt nhân” có thể xảy ra do các hành động quân sự.

Trong báo cáo, IAEA liệt kê các hư hại ở nhiều phần của nhà máy, đồng thời cho rằng cần cải thiện điều kiện làm việc của nhân viên người Ukraine để tránh “những lỗi trong thực hiện các quy định về an toàn hạt nhân.”

Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu và có tổng cộng 6 lò phản ứng. Thời gian gần đây, khu vực xung quanh nhà máy xảy ra nhiều vụ tấn công quân sự.

Nga và Ukraine cáo buộc nhau pháo kích nhà máy, dẫn tới yêu cầu IAEA thanh sát cơ sở này./.

(TTXVN/Vietnam+)