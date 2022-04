Hơn 100 người bị thương trong vụ đụng độ tại Đền Al-Aqsa ở Jerusalem

Nguồn tin y tế cho biết sáng 15/4, đụng độ giữa lực lượng an ninh Israel và người Palestine tại Đền thờ Al Aqsa (còn được gọi là Núi Đền) ở Đông Jerusalem đã khiến ít nhất 117 người Palestine bị thương.

Một binh sỹ thuộc lực lượng an ninh Israel trong vụ đụng độ với người Palestine tại Đền thờ Al Aqsa. (Nguồn: Reuters)

Theo Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine, khoảng 90 người bị thương đã được chuyển đến các bệnh viện tại Jerusalem, trong khi những người khác được sơ cứu ngay tại hiện trường.

Lực lượng an ninh Israel cho biết đụng độ xảy ra khi họ tiến vào quần thể Đền Al-Aqsa để giải tán đám đông tại khu vực cầu nguyện ở Bức tường than khóc phía Tây gần đó. Cảnh sát Israel cũng xác nhận ít nhất 3 nhân viên an ninh bị thương sau vụ việc.

Căng thẳng đang leo thang tại Jerusalem trong bối cảnh tháng lễ Ramadan của tín đồ Hồi giáo năm nay lại trùng với dịp lễ quan trọng của người Do Thái và Lễ Phục sinh của Cơ đốc giáo, do đó ước tính trong dịp này có hàng vạn tín đồ đổ về Thành cổ Jerusalem, địa danh linh thiêng đối với cả 3 tôn giáo.

Trước đó, trong đêm thứ hai của tháng lễ Ramadan đã xảy nhiều vụ đụng độ giữa người Palestine và lực lượng cảnh sát Israel gần Cổng Damascus thuộc Thành cổ Jerusalem, ngay sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Israel Yair Lapid tới khu vực này.

Theo Reuters