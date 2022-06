Hội nghị trực tuyến Chính sách An ninh Diễn đàn Khu vực ASEAN

Ngày 3/6, đã diễn ra Hội nghị Chính sách An ninh Diễn đàn Khu vực ASEAN lần thứ 19, theo hình thức trực tuyến, Đại tướng Nem Sowat , Cố vấn đặc biệt của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Tea Banh, kiêm Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính sách và Đối ngoại, Bộ Quốc phòng Campuchia, chủ trì.

Dự Hội nghị có đại biểu các thành viên Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) 27 thành viên; Đại diện Ban Thư ký ASEAN.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến , Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn Việt Nam dự, phát biểu.

Hội nghị lần này tập trung trao đổi quan điểm về tình hình thế giới và khu vực cùng quan tâm theo ba chủ đề thảo luận gồm: Các thách thức an ninh đang nổi lên ở khu vực và quốc tế; phương hướng làm sâu sắc hợp tác quốc phòng trong khu vực thời kỳ hậu COVID-19; các biện pháp nhằm xây dựng lòng tin và tăng cường đoàn kết, hợp tác giữa các thành viên ARF, hướng tới an ninh hài hòa.

Tham gia phát biểu tại hội nghị, Trưởng đoàn Việt Nam chia sẻ quan điểm về tình hình an ninh thế giới và khu vực đang nổi lên hiện nay, bao gồm các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống; trong đó đáng chú ý là cạnh tranh chiến lược, xung đột quân sự giữa các quốc gia, vấn đề an ninh biển, trong đó có Biển Đông.

Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh việc Bộ Quốc phòng Việt Nam đề cao hợp tác trong ASEAN cũng như vai trò trung tâm của ASEAN trong thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa ASEAN với các đối tác vì mục tiêu hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Đồng thời, mong muốn các nước giải quyết mọi mâu thuẫn, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS 1982).

Chủ trì Hội nghị chia sẻ nhận định của Trưởng đoàn Việt Nam về các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đang diễn ra phức tạp.

Đồng ý với quan điểm của Việt Nam về xử lý khác biệt bằng các biện pháp hòa bình. Đồng tình với việc đề cao vai trò của ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt như ADMM+, ARF trong việc bảo đảm hòa bình, hợp tác tại khu vực.

