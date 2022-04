Hội đồng Bảo an LHQ triệu tập họp về tình hình bạo lực tại Jerusalem

Lực lượng an ninh Israel được triển khai tại đền thờ Al-Aqsa (người Do Thái gọi là Núi Đền ) ở Jerusalem ngày 15/4/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến trong ngày 19/4 sẽ họp để thảo luận về tình hình bạo lực leo thang tại Jerusalem khiến hơn 170 người bị thương cuối tuần vừa qua.

Nguồn tin ngoại giao cho biết cuộc họp kín này do Trung Quốc, Pháp, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Na Uy và Ireland đề xuất sau khi bạo lực xảy ra trong những ngày vừa qua tại khu đền Al-Aqsa (người Do Thái gọi là Núi Đền) ở Jerusalem, vốn là nơi linh thiêng đối với cả người Do Thái cũng như người Hồi giáo.

Căng thẳng leo thang tại Jerusalem trong bối cảnh tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo năm nay trùng với dịp lễ quan trọng của người Do Thái và Lễ Phục sinh của Cơ đốc giáo.

Ước tính trong dịp này có hàng chục nghìn tín đồ đổ về Thành cổ Jerusalem, địa điểm linh thiêng đối với cả 3 tôn giáo.

Trong khi đó, đụng độ bạo lực ở Israel và ở Bờ Tây, khu vực bị chiếm đóng của người Palestine, từ cuối tháng 3 đã khiến 36 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)