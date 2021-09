Hội đồng Bảo an hoàn thành chương trình nghị sự tháng 8-2021

Ngày 31/8, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Ấn Độ - nước Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 8/2021, đã chủ trì thông tin với các nước thành viên Liên hợp quốc về hoạt động của Hội đồng Bảo an trong tháng vừa qua.

Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Afghanistan tại New York, Mỹ, ngày 16/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo lời mời của Ấn Độ, cùng Đại sứ Kenya, Đại sứ Đặng Đình Quý - Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, đã cùng chia sẻ thêm thông tin với các nước Liên hợp quốc về một số vấn đề trong chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an.

Trong tháng 8, Hội đồng Bảo an đã có chương trình nghị sự phong phú, trao đổi rộng rãi về các vấn đề tại nhiều khu vực trên thế giới, trong đó có các vấn đề đang được quốc tế hết sức quan tâm như việc các biến chuyển nhanh chóng tại Afghanistan, xung đột tại Ethiopia, tình hình an ninh và nhân đạo phức tạp tại Haiti, cũng như tình hình Myanmar và vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Ấn Độ cũng chủ trì thúc đẩy những chủ đề có nhiều ý nghĩa, tác động, như thảo luận mở về an ninh biển do Thủ tướng Ấn Độ Modi chủ trì, thảo luận mở về sử dụng công nghệ trong hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc, họp nghe báo cáo về chống khủng bố.

Qua hơn 30 ngày làm việc, Hội đồng Bảo an đã thông qua 5 Nghị quyết, 4 Tuyên bố Chủ tịch, 5 Tuyên bố báo chí, trong đó có các văn kiện quan trọng về an ninh biển, tình hình Afghanistan, chống khủng bố, chống tình trạng xâm hại đối với lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Phát biểu tại cuộc họp, các nước thành viên Liên hợp quốc như Nam Phi, Thụy Sỹ, Ecuador, và Maroc đánh giá tích cực việc Hội đồng Bảo an đã hoàn thành khối lượng công việc quan trọng trong tháng 8/2021, với nhiều kết quả cụ thể đối với những vấn đề nóng.

Đại sứ Đặng Đình Quý chúc mừng những thành công của Ấn Độ trong tháng Chủ tịch Hội đồng Bảo an 8/2021, đồng thời bày tỏ trân trọng đối với sự hợp tác, hỗ trợ của các nước thành viên Liên hợp quốc đối với công việc của Hội đồng Bảo an nói chung, các nước thành viên Hội đồng Bảo an nói riêng.

Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lần đầu tiên Hội đồng Bảo an họp và có văn kiện riêng về chủ đề an ninh biển, giúp tạo những nền tảng, cơ sở quan trọng của việc tiếp tục thúc đẩy chủ đề này tại Hội đồng Bảo an, Liên hợp quốc trong thời gian tới, góp phần vào việc giải quyết các vấn đề an ninh biển được quốc tế cùng quan tâm.

Đại sứ cũng thông tin thêm với các nước về nỗ lực của ASEAN trong việc thúc đẩy trao đổi, tìm kiếm các biện pháp nhằm giúp đỡ nhân dân Myanmar trong thời gian gần đây và cảm ơn sự hỗ trợ, ủng hộ của các nước đối với vai trò của ASEAN trong vấn đề này./.

