HĐBA thông qua Tuyên bố Chủ tịch về tình hình Tây Phi và Sahel

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 3/2 đã nhất trí thông qua Tuyên bố Chủ tịch Hội đồng Bảo an về tình hình khu vực Tây Phi và Sahel . Tuyên bố hoan nghênh kết quả bầu cử cơ quan lập pháp diễn ra tại một số quốc gia trong khu vực trong năm 2020 và kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hợp tác với các quốc gia ở khu vực nhằm ngăn ngừa, giải quyết các thách thức về hòa bình và an ninh.

Binh sỹ Niger điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom xe ở Kouré Reserve, Niger. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hội đồng Bảo an lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công khủng bố vào hai ngôi làng tại Niger hôm 2/1, lên án vụ tấn công khủng bố của Nhóm Boko Haram vào dân thường ở bang Borno, Nigeria, cũng như vụ bắt cóc 300 dân thường ở bang Katsina, Nigeria.

Bên cạnh đó, Hội đồng Bảo an bày tỏ quan ngại trước tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi do đại dịch COVID-19 và tác động của nghèo đói cùng cực, mất an ninh lương thực, bạo lực gia tăng.

Tuyên bố kêu gọi tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm an toàn cho các hoạt động nhân đạo, tăng cường cứu trợ y tế và không phân biệt đối xử trong cung cấp dịch vụ y tế, thúc đẩy giải ngân các cam kết tài trợ.

Hội đồng Bảo an nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác và đoàn kết quốc tế, hoan nghênh các nỗ lực và sự đóng góp của Văn phòng Liên hợp quốc tại Tây Phi và Sahel (UNOWAS), Liên minh Châu Phi (AU), Cộng đồng kinh tế Tây Phi và Sahel (ECOWAS).

Ngay sau đó, Hội đồng Bảo an đã họp định kỳ về vấn đề vũ khí hóa học tại Syria. Phó Tổng Thư ký kiêm Đại diện Cấp cao của Liên hợp quốc về Giải trừ quân bị Izumi Nakamitsu đã báo cáo về tình hình hợp tác của Liên hợp quốc và Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW) với Syria.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Phạm Hải Anh, Đại biện lâm thời của Việt Nam tại Liên hợp quốc, đã khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam trong việc lên án mọi hành vi sử dụng vũ khí hóa học, ủng hộ việc thực thi đầy đủ Công ước Cấm Vũ khí hoá học.

Đại sứ Phạm Hải Anh kêu gọi OPCW và Syria hợp tác trong giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của sự đoàn kết, hợp tác của cộng đồng quốc tế trong vấn đề này.

Cùng ngày, Hội đồng Bảo an đã họp kín để thảo luận thêm về tình hình nhân đạo cấp bách tại Tigray, Ethiopia.

Đại biện Việt Nam chia sẻ các quan tâm về tình hình an ninh, nhân đạo ở Ethiopia, kêu gọi các bên tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, hợp tác, tạo điều kiện và bảo đảm an toàn cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo của Liên hợp quốc và đối tác để giúp cho người dân đang gặp vô vàn khó khăn do xung đột thời gian qua./.

