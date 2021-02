HĐBA thông qua nghị quyết liên quan đến tình hình Sudan

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 11/2 đã họp trực tuyến để công bố thông qua Nghị quyết 2562 liên quan tình hình Sudan với 15/15 phiếu thuận.

Lực lượng an ninh Sudan được triển khai tại Tây Darfur. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nghị quyết 2562 do Mỹ chủ trì soạn thảo hoan nghênh một số tiến triển tích cực liên quan đến khu vực Darfur (Sudan) thời gian gần đây, đặc biệt là Thỏa thuận Hòa bình ngày 03/10/2020. Nghị quyết đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm chính của chính phủ Sudan trong bảo vệ thường dân ở khu vực Darfur, tránh để xung đột tái phát và kêu gọi Chính phủ có nỗ lực xử lý vấn đề bạo lực giữa các cộng đồng.

Nghị quyết quyết định duy trì các biện pháp theo Nghị quyết 1591 năm 2005 của Hội đồng Bảo an và gia hạn nhiệm vụ của Nhóm chuyên gia (PoE) về Sudan đến ngày 12/3/2022. Bên cạnh đó, Nghị quyết nhấn mạnh Hội đồng Bảo an sẽ thường xuyên rà soát các biện pháp này trên cơ sở các tiến triển của tình hình ở Darfur.

Nghị quyết đề nghị Tổng Thư ký Liên hợp quốc, trên cơ sở tham vấn với Chính phủ Sudan, Phái bộ Hỗ trợ chuyển tiếp hợp nhất của Liên hợp quốc ở Sudan (UNITAMS) và các bên liên quan xây dựng Báo cáo đề xuất các giải pháp thiết lập tiêu chí rà soát các biện pháp theo Nghị quyết 1591 trước ngày 31/7/2021, đồng thời quyết định rằng Hội đồng Bảo an sẽ xem xét thiết lập các tiêu chí này trước ngày 15/9/2021.

Do không thể họp tại trụ sở Liên hợp quốc để biểu quyết trực tiếp trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp ở thành phố New York, các nước thành viên Hội đồng Bảo an nhất trí tiếp tục tiến hành bỏ phiếu các Nghị quyết bằng hình thức gửi văn bản thông báo lập trường bỏ phiếu.

Năm 2005, Hội đồng Bảo an thông qua Nghị quyết 1591 nhằm thiết lập một số biện pháp liên quan đến tình hình xung đột tại khu vực Darfur, Sudan, gồm lệnh cấm vận vũ khí đối với khu vực Darfur và các biện pháp phong tỏa tài sản, cấm đi lại với một số cá nhân có hành vi làm tổn hại đến hòa bình, ổn định tại Darfur.

Theo Reuters