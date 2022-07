HĐBA nhấn mạnh vai trò quan trọng của trao đổi thông tin chiến lược

Toàn cảnh một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 12/7 đã nhấn mạnh tới vai trò quan trọng của thông tin liên lạc chiến lược trong hoạt động gìn giữ hòa bình của tổ chức đa phương toàn cầu này.

Trong tuyên bố, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thừa nhận rằng thông tin liên lạc chiến lược và việc cung cấp nội dung chính xác về hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc giúp tăng cường sự hiểu biết về nhiệm vụ của lực lượng này, giành được lòng tin và sự ủng hộ của những bên có liên quan, đồng thời góp phần chống nạn tin giả , tin sai lệch.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lưu ý rằng cách tiếp cận thông tin liên lạc chiến lược toàn bộ sứ mệnh gìn giữ hòa bình tạo thuận lợi cho việc xây dựng lòng tin với các cộng đồng địa phương, cũng như cho sự phối hợp giữa các thành phần quân đội, cảnh sát, dân sự...

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhấn mạnh tới sự cần thiết cải thiện cách thông tin liên lạc cho dân thường, quân đội và cảnh sát tại những nơi mà lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc thực hiện sứ mệnh; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường an ninh và an toàn cho nhân viên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình, đồng thời lưu ý tới những mối lo ngại về ngày càng có nhiều tin giả, tin sai lệch được phát tán nhằm vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng nhấn mạnh tới sự cần thiết về một cách tiếp cận thống nhất để giải quyết những thách thức này trong việc đề ra hoạt động gìn giữ hòa bình.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng công nhận sự cần thiết của việc tiếp tục cải thiện năng lực thông tin liên lạc chiến lược của hoạt động gìn giữ hòa bình và khuyến khích Ban thư ký Liên hợp quốc và các nước thành viên hợp tác về vấn đề này.

Trước đó, trong phát biểu tại cuộc thảo luận cấp cao tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vai trò quan trọng của liên lạc chiến lược đối với hoạt động gìn giữ hòa bình hiệu quả, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết thông tin liên lạc chiến lược rất quan trọng trong nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc cũng như hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ thường dân, ngăn chặn bạo lực, đảm bảo đạt được các lệnh ngừng bắn và các giải pháp chính trị an toàn, tiến hành điều tra và báo cáo về các vụ lạm dụng, vi phạm nhân quyền, thúc đẩy quyền của phụ nữ, thúc đẩy hòa bình và chương trình nghị sự về an ninh, đảm bảo an toàn và an ninh cho các quân nhân trong lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và cho các cộng đồng mà lực lượng này phục vụ.

Theo Tổng thư ký Liên hợp quốc, các binh sỹ tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đang đương đầu với các phần tử khủng bố, tội phạm, các nhóm vũ trang cùng đồng minh, mà nhiều người trong số này tiếp cận được tới các kho vũ khí hiện đại và nhiều người muốn “đục nước béo cò.”

Vũ khí mà các nhóm này nắm giữ không chỉ là súng và thuốc nổ. Những thông tin sai lệch, tin giả và những phát biểu đầy thù hận ngày càng được sử dụng làm vũ khí gây chiến để nhằm mục tiêu đe dọa các cộng đồng dễ bị tổn thương cũng như các nhân viên gìn giữ hòa bình và thậm chí là tạo cơ hội cho phạm tội ác.

Tổng thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh, thông tin liên lạc chiến lược đáng tin cậy, chính xác và tập trung vào con người là một trong những công cụ tốt nhất của Liên hợp quốc để đối phó với mối đe dọa trên, làm tăng sự hiểu biết của người dân địa phương về nhiệm vụ của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Theo ông Guterres, Liên hợp quốc phải đóng vai trò quan trọng hơn như là nhà điều phối thông tin trong các môi trường xung đột.

Liên hợp quốc phải được coi là nguồn thông tin đáng tin cậy bằng cách cung cấp các nội dung thực tế, tạo thuận lợi cho đối thoại, yêu cầu dỡ bỏ các phát biểu thù hận, kêu gọi lãnh đạo các nước thúc đẩy tiếng nói vì hòa bình và đoàn kết.

Tổng thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh các nước thành viên Liên hợp quốc, nhất là những nước có lực lượng gìn giữ hòa bình thực hiện sứ mệnh, là những đối tác quan trọng trong nỗ lực quan trọng này./.

(TTXVN/Vietnam+)