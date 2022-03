Hàn Quốc bắt đầu kỳ học mùa Xuân theo hình thức dạy học trực tiếp

Sinh viên Trường đại học Hankuk trở lại học trực tiếp tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 2/3/2022. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Ngày 2/3, các trường từ cấp tiểu học đến trung học ở Hàn Quốc đã chính thức bắt đầu kỳ học mới, kỳ mùa Xuân, với việc mở cửa trở lại để dạy và học trực tiếp, trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 theo ngày tăng cao kỷ lục.

Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho hay số ca mắc mới COVID-19 theo ngày tại Hàn Quốc tính đến sáng 2/3 lên tới 219.241 ca, tăng hơn 80.000 trường hợp so với 138.993 ca ghi nhận một ngày trước đó.

Tính theo địa phương, tỉnh Gyeonggi có số ca nhiễm mới cao nhất, 68.622 ca; thủ đô Seoul ghi nhận 46.932 ca. Đây là ngày đầu tiên kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, số ca nhiễm mới theo ngày ở Hàn Quốc vượt mức 200.000 trường hợp.

Trong bối cảnh đó, nhiều trường học ở Hàn Quốc vẫn lựa chọn mở lại các lớp học trực tiếp hoàn toàn vào ngày đầu tiên của học kỳ mới, mặc dù hiệu trưởng của các trường được phép lựa chọn giữa học trực tuyến và học trực tiếp căn cứ vào tình hình thực tế.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc khuyến cáo học sinh từ mẫu giáo đến trung học thực hiện các xét nghiệm kháng nguyên nhanh ở nhà hai lần một tuần trước khi đến trường.

Thực hiện chủ trương này, Hàn Quốc đã triển khai phát miễn phí các bộ xét nghiệm nhanh cho học sinh và giáo viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục. Chính phủ Hàn Quốc khẳng định sẽ đảm bảo cung cấp 210 triệu bộ xét nghiệm nhanh cho đến giữa tháng Ba.

Học sinh cũng được khuyến cáo về các biện pháp vệ sinh phòng dịch, đeo khẩu trang toàn thời gian khi đến trường.

Trước đó, ngày 1/3, mặc dù số ca lây nhiễm tiếp tục tăng cao song Hàn Quốc đã quyết định tạm dừng áp dụng thẻ thông hành phòng dịch (xác nhận hoàn tất tiêm chủng và xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2) tại 11 loại hình cơ sở tập trung đông người như nhà hàng, quán càphê.

Như vậy, người dân dù chưa tiêm phòng cũng sẽ không bị hạn chế sử dụng dịch vụ tại các cơ sở như nhà hàng, quán cà phê, cơ sở thể thao trong nhà, phòng karaoke, nhà tắm công cộng.

Các cơ sở dễ phát sinh lây nhiễm, các buổi biểu tình, sự kiện quy mô trên 50 người cũng không cần áp dụng thẻ thông hành phòng dịch. Kế hoạch thực hiện thẻ thông hành phòng dịch với thanh thiếu niên trong tháng Tư cũng sẽ tạm dừng.

Cơ quan y tế Hàn Quốc cho biết số ca nhiễm bình quân do biến thể Omicron gây ra theo ngày tăng mạnh so với giai đoạn cao điểm dịch bệnh do biến thể Delta hồi cuối năm 202, song số ca bệnh nặng, tử vong và công suất giường bệnh vẫn đang được quản lý ổn định.

Trong thời gian tới, Chính phủ Hàn Quốc sẽ thăm dò ý kiến của người dân để đưa ra phương án điều chỉnh biện pháp giãn cách xã hội mới nhằm bình thường hóa đời sống sinh hoạt./.

(TTXVN/Vietnam+)