Hàn Quốc bãi bỏ quy định đeo khẩu trang ngoài trời từ ngày 2/5

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc ngày 15/4/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ Hàn Quốc ngày 29/4 thông báo sẽ bãi bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời từ ngày 2/5. Đây là bước đi tiếp theo của Hàn Quốc để người dân có thể thực sự trở lại với cuộc sống bình thường sau khi nước này đã bãi bỏ hầu như hoàn toàn các quy định về giãn cách xã hội phòng dịch COVID-19 từ ngày 18/4, trừ việc bắt buộc đeo khẩu trang.

Quyết định bãi bỏ quy định đeo khẩu trang ngoài trời được đưa ra tại cuộc họp Ủy ban trung ương về các biện pháp An toàn và phòng chống thảm họa ngày 29/4 do Thủ tướng Kim Bu-gyeom chủ trì.

Tuy nhiên, với các sự kiện trong nhà và sự kiện ngoài trời có quy mô trên 50 người, người dân vẫn phải đeo khẩu trang.

Một quan chức chính phủ cho biết lý do chính phủ quyết định dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang ngoài trời từ ngày 2/5 là vì giới chuyên môn đánh giá rằng mức độ lây nhiễm COVID-19 trong nước sẽ tiếp tục giảm đáng kể.

Tính đến hết ngày 28/4, Hàn Quốc có 552 bệnh nhân nặng đang điều trị, giảm 35% so với mức 846 bệnh nhân trong tuần kết thúc ngày 21/4. Số ca tử vong do COVID-19 trong tuần từ 22-28/4 là 921 người, giảm 30% so với tuần trước đó.

Mặc dù dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang ngoài trời, song nhà chức trách Hàn Quốc vẫn khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang ở những khu mua sắm hoặc công viên thành phố, nơi tập trung đông người vào giờ cao điểm.

Hàn Quốc đã áp dụng quy định bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời từ ngày 13/10/2020./.

(TTXVN/Vietnam+)