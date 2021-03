Gói kích thích 1.900 tỷ USD mở ra tương lai tương sáng cho kinh tế Mỹ

Việc Thượng viện Mỹ thông qua dự luật kích thích kinh tế trị giá 1.900 tỷ USD vào ngày 6/3 cùng với tiến độ tiêm chủng vắcxin ngừa COVID-19 được thúc đẩy, khiến triển vọng nền kinh tế Mỹ trở nên tươi sáng hơn nhiều so với dự đoán vào đầu tháng Một vừa qua.

Tổng thống Joe Biden phát biểu tại Washington, DC, Mỹ, ngày 6/3/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo cuộc khảo sát tháng mới nhất do Bloomberg thực hiện, tốc độ tăng trưởng trong quý 1/2021 của kinh tế Mỹ sẽ đạt 4,8%, gấp đôi so với dự đoán của những nhà kinh tế dự báo hai tháng trước. Trong cả năm, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) dự kiến sẽ tăng 5,5%, mức cao nhất kể từ năm 1984 và cao hơn so với ước tính của tháng Một là 4,1%.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện, Tổng thống Joe Biden ca ngợi gói cứu trợ sẽ là một động lực lớn cho nền kinh tế khi tạo ra hàng triệu việc làm mới và giúp GDP tăng thêm 1.000 tỷ USD.

Theo ông Stephen Stanley, nhà kinh tế trưởng của Amherst Pierpont Securities LLC, khoản tiền trợ cấp trị giá 1.400 USD cho người dân Mỹ, cùng với các khoản trợ cấp thất nghiệp bổ sung và tốc độ tiêm chủng được thúc đẩy nhanh chóng sẽ giúp duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế trong suốt cả năm.

Việc nới lỏng các hạn chế giãn cách xã hội cũng như tăng cường tiêm chủng sẽ kích thích chi tiêu của người tiêu dùng và đây chính là động lực kinh tế quan trọng trong năm nay.

Các báo cáo gần đây đã cho thấy nền kinh tế Mỹ cải thiện trên diện rộng khi doanh số bán lẻ trong tháng Một tăng mạnh nhất trong bảy tháng qua và sản xuất của Mỹ đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong 3 năm vào tháng Hai. Thị trường lao động, vốn phục hồi chậm hơn, đã cho thấy mức tăng việc làm cao hơn dự kiến trong tháng Hai, mặc dù số người có việc làm vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước đại dịch.

Trong khi đó, tỷ lệ tiêm chủng hàng ngày đã tăng gấp bốn lần và các ca nhiễm COVID-19 mới đã giảm mạnh kể từ đầu tháng Giêng. Bà Heather Boushey, thành viên của Hội đồng Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng, cho rằng kiểm soát đại dịch vẫn là chìa khóa cho sự phục hồi kinh tế.

Ngày 6/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo khoản tiền trợ cấp đại dịch COVID-19 trị giá 1.400 USD sẽ bắt đầu được gửi cho người dân Mỹ trong tháng Ba. Đây sẽ là khoản tiền cứu trợ cho người dân Mỹ đầu tiên dưới thời chính quyền Tổng thống Biden. Năm ngoái, cựu Tổng thống Donald Trump đã thông qua hai khoản tiền cứu trợ trị giá 1.200 USD và 600 USD.

Tiêm chủng vắcxin ngừa COVID-19 tại New York, Mỹ, ngày 4/2/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden cho biết hơn 85% hộ gia đình ở Mỹ sẽ nhận được khoản thanh toán nêu trên. Cụ thể, cặp vợ chồng có hai con - có thu nhập khoảng 100.000 USD/năm - sẽ nhận được số tiền 5.600 USD.

Theo ông Biden, kế hoạch này sẽ giúp Mỹ có thể chiến thắng được đại dịch khi đẩy nhanh quá trình sản xuất và phân phối các loại vắcxin ngừa COVID-19, trợ giúp những gia đình đang gặp khó khăn nhất để vượt qua thời điểm này và mang lại cho các doanh nghiệp nhỏ của Mỹ cơ hội để tồn tại. Ngoài ra, ông Biden cũng khẳng định ông đã giữ đúng lời hứa khi lên nắm quyền rằng sẽ hỗ trợ cho người dân Mỹ và giờ điều đó đã đạt được một bước tiến khổng lồ.

Thông báo trên được Tổng thống Biden đưa ra cùng ngày sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật cứu trợ liên quan tới đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trị giá 1.900 tỷ USD sau khi trải qua một cuộc tranh luận, đàm phán và đề xuất sửa đổi kéo dài cả ngày.

Đây là dự luật lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ cho tới nay và là dự luật lớn đầu tiên mà đảng Dân chủ có thể thông qua sau khi họ giành được quyền kiểm soát Hạ viện, Thượng viện và Nhà Trắng trong cuộc bầu cử năm 2020.

Sau khi được Thượng viện Mỹ phê chuẩn, dự luật sẽ được gửi lại cho Hạ viện thông qua lần cuối trước khi được gửi tới Tổng thống ký ban hành./.

(TTXVN/Vietnam+)