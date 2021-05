Gia tăng hoạt động tội phạm mạng liên quan đến COVID-19 tại Đức

Các loại tội phạm mạng đang có xu hướng gia tăng tại Đức. Đại dịch COVID-19 đang mang đến những mục tiêu mới cho các hacker , đó là các cổng thông tin tiêm chủng. Mối nguy hiểm lớn nhất của loại tội phạm này là kiểu tấn công đòi tiền chuộc.

Ảnh minh họa. (Nguồn: iStock)

Nguồn tin từ Cục Hình sự liên bang Đức (BKA) cho biết, các vụ tấn công vào hệ thống công nghệ thông tin tại Đức đã gia tăng đáng kể trong năm qua.

Theo báo cáo thường niên của BKA về tình hình tội phạm mạng trên toàn liên bang Đức, trong năm 2020, cảnh sát Đức ghi nhận hơn 108.000 vụ phạm tội trong lĩnh vực này, tăng khoảng 8% so với năm trước. Số vụ phạm tội kiểu này nhiều gấp đôi số vụ được thống kê năm 2015.

Theo BKA, khái niệm tội phạm mạng theo nghĩa hẹp được hiểu là “các hành vi phạm tội nhằm vào mạng Internet, hệ thống công nghệ thông tin hoặc các dữ liệu của hệ thống này.”

Có thể kể đến các hành vi như cố tình tấn công làm quá tải hoặc tê liệt hệ thống mạng của một tổ chức hoặc một công ty, tấn công vào các dữ liệu của người dùng Internet để đòi tiền chuộc...

BKA cho biết từ quý 3/2020, các cuộc tấn công mạng ghi nhận được nhằm vào các cơ quan và doanh nghiệp có liên quan đến cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 ngày càng gia tăng, trong đó các cổng thông tin về vaccine và toàn bộ chuỗi cung ứng vaccine là các mục tiêu thường bị nhắm tới.

Cảnh sát Đức cũng phát hiện ra rằng một số nhà khai thác nền tảng Darknet đã cố gắng ngăn chặn việc mua bán vaccine giả.

Theo BKA, việc người lao động chuyển sang làm việc tại nhà, cũng như hoạt động dạy và học trực tuyến, đã làm tăng đáng kể “khả năng tấn công trên diện rộng”của tội phạm mạng.

Mối đe dọa lớn nhất đối với các cơ quan, doanh nghiệp và cả cá nhân tại Đức là các cuộc tấn công bằng ransomware (một loại virus mã hóa), trong đó cơ sở dữ liệu mà tin tặc nhắm tới được mã hóa bằng phần mềm độc hại.

Sau đó, những kẻ phạm tội thường yêu cầu nạn nhân trả tiền chuộc để đổi lấy các dữ liệu đã bị chiếm đoạt.

Phát biểu với hãng tin Đức DPA, Bộ trưởng Nội vụ liên bang Horst Seehofer cho rằng, so với các lĩnh vực khác, lĩnh vực an ninh mạng còn nhiều việc phải làm để đảm bảo một môi trường mạng an toàn, hiệu quả.

Một số nguyên nhân chính khiến tội phạm mạng ngày càng gia tăng có thể kể đến như quá trình số hóa đang phát triển mạnh mẽ tạo ra nhiều cơ hội phạm tội hơn, trình độ của các đối tượng phạm tội ngày càng cao hơn và hoạt động này dần trở thành một loại dịch vụ để cung cấp cho những người có nhu cầu về các cuộc tấn công mạng.

Theo thống kê của BKA, trong số hơn 108.000 vụ phạm tội được ghi nhận trên toàn nước Đức năm 2020, chỉ chưa tới 1/3 số vụ đã được làm sáng tỏ. Tỷ lệ này gần tương đương với năm 2019./.

