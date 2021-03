Đức: Tỷ lệ ủng hộ CDU sụt giảm mạnh tại hai cuộc bầu cử bang Tây Nam

Ngay sau khi các điểm bỏ phiếu tại hai bang Rheinland-Pfalz và Baden-Württemberg ở Đức đóng lại tối 14/3, truyền thông nước này đã đưa ra dự báo về kết quả cuộc bầu cử nghị viện tại hai bang miền Tây Nam nước Đức này.

(Nguồn: politico.eu)

Ở cả hai cuộc bầu cử, tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) đều giảm mạnh so với cuộc bầu cử 5 năm trước.

Dự báo kết quả do các kênh ARD và ZDF thực hiện cho biết tại bang Rheinland-Pfalz, đảng Dân chủ Xã hội ( SPD ) của nữ Thủ hiến Malu Dreyer đã giành chiến thắng, củng cố vị thế là đảng mạnh nhất ở bang này.

Dù giảm nhẹ so với cuộc bầu cử trước, song SPD vẫn giành được 33,5% số phiếu ủng hộ, đảng CDU đứng thứ hai với 26,9% (giảm 4,9% so với cuộc bầu cử trước), đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) được 9,3% (giảm 3,3%), đảng Xanh 8,2% và đảng Dân chủ Tự do (FDP) 5,9%.

Tỷ lệ tham gia bầu cử tại Rheinland-Pfalz được dự báo ở mức 64-65%, mức cao kỷ lục trong một cuộc bầu cử nghị viện bang.

Ngay sau khi kết quả này được công bố, Thủ hiến đương nhiệm Dreyer tuyên bố sẽ tiếp tục liên minh cầm quyền hiện nay giữa SPD-FDP-đảng Xanh (liên minh đèn đường), vốn vận hành hiệu quả trong nhiệm kỳ 5 năm qua.

Trong khi đó tại bang Baden-Württemberg, đảng Xanh của Thủ hiến đương nhiệm Winfried Kretschmann được dự báo giành được số phiếu cao nhất và khá cách biệt với các đảng còn lại.

Cụ thể, CDU được dự báo giành được 31,4% (tăng 1,1% so với cuộc bầu cử trước), đảng CDU đứng thứ hai với 23,4% (giảm 3,6%), đảng AfD 11,9% (giảm 3,2%), SPD 10,9% (giảm 1,8%) và FDP 11%.

Chính quyền hiện tại là liên minh cầm quyền giữa đảng Xanh và CDU có thể được bảo toàn cho nhiệm kỳ 5 năm tới, song cũng có thể là một liên minh đèn đường vốn nắm được trên 50% số ghế nghị viện.

Theo một cuộc khảo sát của SWR ở Baden-Württemberg, vấn đề mang tính quyết định đối với cuộc bầu cử là chính sách ứng phó với đại dịch COVID-19.

Theo đó đã có sự khác biệt rõ ràng trong việc đánh giá công việc của chính quyền bang và liên bang. Cụ thể có 42% số ý kiến được hỏi hài lòng với công việc của chính quyền bang hiện tại giữa đảng Xanh và CDU trong vấn đề này, trong khi 56% phản đối.

Trên toàn quốc, chỉ có 35% người dân Baden-Württemberg bày tỏ hài lòng chính sách ứng phó với COVID-19 của chính phủ đại liên minh, 63% không đánh giá cao công việc của chính phủ liên bang.

Cuộc bầu cử tại hai bang nêu trên có sự tham gia của khoảng 11 triệu cử tri. Đây là hai bang lớn và kết quả bầu cử nhiều khả năng sẽ tác động tới bốn cuộc bầu cử nghị viện bang tiếp theo cũng như cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 26/9 tới.

Do diễn ra trong điều kiện đại dịch COVID-19, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử qua việc gửi thư qua đường bưu điện cũng ở mức cao và cũng có thể chi phối kết quả bầu cử cuối cùng.

Theo Chủ tịch Quốc hội liên bang Wolfgang Schäuble (thuộc CDU), sự sụt giảm tỷ lệ ủng hộ của CDU ở cả hai bang không liên quan tới những bê bối khẩu trang với dự dính líu của các nghị sỹ CDU/CSU, mà uy tín cao của những người đứng đầu chính quyền ở hai bang đã quyết định kết quả bầu cử.

Ông nhấn mạnh: “Cuộc bầu cử là sự lựa chọn về nhân cách. Sự nổi tiếng của hai người đứng đầu chính quyền bang cuối cùng đã tạo nên sự khác biệt. Đó không phải là một buổi tối tốt đẹp đối với CDU, nhưng điều này cũng có thể được dự đoán trước."

Kết quả trên sẽ là thế khó với Chủ tịch CDU Armin Laschet trong nỗ lực trở thành ứng cử viên thủ tướng của liên đảng CDU/CSU trong cuộc bầu cử Quốc hội tới.

Chủ tịch CDU Laschet và Chủ tịch CSU Markus Söder thống nhất sẽ thảo luận và thống nhất về người ra ứng cử chức thủ tướng của liên đảng bảo thủ, thay thế cho Thủ tướng Angela Merkel sau 16 năm nắm quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)