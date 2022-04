Dịch COVID-19: Israel phát hiện thêm biến thể phụ của Omicron

Người dân Israel đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Jerusalem. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Y tế Israel ngày 26/4 cho hay đã phát hiện 2 trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể phụ BA.5 của biến thể Omicron trong số những người nhập cảnh tại sân bay quốc tế Ben Gurion.

Theo thông báo của Bộ Y tế Israel, hai du khách có kết quả xét nghiệm dương tính với biến thể phụ BA.5. Tuy nhiên, hiện chưa rõ các du khách này tới từ địa điểm nào, cũng như việc họ có cùng đi với nhau hay không.

Thông báo trên cũng cho biết Israel phát hiện thêm một ca nhiễm biến thể phụ BA.4, nâng tổng số người nhiễm biến thể này lên 4 người.

Liên quan đến tình hình COVID-19 , Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 26/4 kêu gọi các quốc gia duy trì giám sát các ca mắc COVID-19, cho rằng thế giới đang “xem nhẹ” cách thức virus lây lan do tỷ lệ xét nghiệm giảm.

Phát biểu họp báo tại trụ sở WHO ở Geneva, người đứng đầu WHO nêu rõ: “Khi mà nhiều nước giảm xét nghiệm, WHO sẽ ngày càng nhận được ít thông tin về cách thức lây lan và giải trình tự. Điều này khiến chúng ta ngày càng mù quáng đối với các mô hình lây truyền và tiến hóa”./

(Vietnam+)