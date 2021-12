Đảng cầm quyền Nhật Bản thảo luận về Chiến lược An ninh quốc gia mới

Máy bay vận tải C-2 của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF). (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 20/12, đảng Dân chủ Tự do cầm quyền của Nhật Bản (LDP) đã bắt đầu nhóm họp để thảo luận về việc sửa đổi Chiến lược An ninh quốc gia và dự kiến sẽ đưa ra đề xuất chính thức vào tháng 5/2022.

Ngày 20/12, Ủy ban Điều tra an ninh và Tiểu ban Quốc phòng của LDP đã chính thức khởi động thảo luận việc xây dựng Chiến lược An ninh quốc gia mới. Điều này được xem là nhằm cụ thể hóa các phát biểu liên quan đến chính sách an ninh quốc phòng của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio , cũng là Chủ tịch LDP , kể từ sau khi nhậm chức.

Thủ tướng Kishida đã nhấn mạnh để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, trên biển, trên không, bảo vệ tính mạng và tài sản người dân trong bối cảnh tình hình an ninh xung quanh của Nhật Bản ngày càng phức tạp, chính phủ sẽ thúc đẩy sửa đổi “Chiến lược An ninh quốc gia,” “Đại cương Kế hoạch phòng vệ,” “Kế hoạch Phòng thủ trung hạn,” mạnh dạn giải quyết các thách thức trong thời đại mới, tăng cường an ninh hàng hải, khả năng phòng thủ tên lửa và an ninh kinh tế.

Thủ tướng Kishida cũng nhấn mạnh không loại trừ các kịch bản, bao gồm khả năng tấn công căn cứ đối phương.

Theo các nghị sỹ tham dự cuộc họp này, chính phủ Nhật Bản cần tiến hành hoạch định chiến lược phòng thủ của quốc gia trên cơ sở Chiến lược An ninh quốc gia, có sự tham khảo với đồng minh Mỹ, sau đó phát triển năng lực phòng thủ cụ thể phù hợp với điều kiện của mình.

Dự kiến, LDP sẽ tổ chức cuộc họp mỗi lần một tuần để lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, trước khi thống nhất đệ trình bản dự thảo lên chính phủ vào tháng 5 năm sau, trước thời điểm diễn ra bầu cử Thượng viện Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)