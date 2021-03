Đảng cầm quyền Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên quay lại bàn đàm phán

Đảng Dân chủ (DP) cầm quyền của Hàn Quốc ngày 26/3 bày tỏ “rất lấy làm tiếc” về việc Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa tầm ngắn, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng quay lại bàn đàm phán.

Hạ nghị sỹ Kim Tae-nyeon, Chủ tịch đảng DP. (Nguồn: Yonhap)

Trong một cuộc họp tại thành phố cảng Busan, Hạ nghị sỹ Kim Tae-nyeon, Chủ tịch đảng DP nhấn mạnh: “(Chúng tôi) rất lấy làm tiếc về các hành động của Triều Tiên, diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét lại chính sách đối với quốc gia Đông Bắc Á này.”

Bên cạnh đó, ông Kim Tae-nyeon lưu ý thêm rằng: “Triều Tiên nên dừng các hoạt động quân sự làm leo thang căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên và thay vào đó là tiến tới đối thoại vì hòa bình.”

Cùng ngày, Hạ nghị sỹ Lee Nak-yon, cựu Chủ tịch DP, hiện cũng là đồng Chủ tịch Ủy ban bầu cử của DP trong cuộc bầu cử bổ sung diễn ra ngày 7/4 sắp tới, kêu gọi Triều Tiên kiềm chế, tránh xảy ra các hành động khiêu khích nhằm thúc đẩy phía Mỹ “tăng tốc” đối thoại với Triều Tiên."

Phản ứng từ chính đảng cầm quyền tại Hàn Quốc được đưa ra vài giờ sau khi Bình Nhưỡng xác nhận đã tiến hành các vụ thử tên lửa hành trình.

Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho biết 2 vật thể mà Triều Tiên phóng sang vùng biển Nhật Bản rạng sáng ngày 25/3 có vẻ là các tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Ngày 25/3, giới chức an ninh quốc gia hàng đầu của Hàn Quốc cũng bày tỏ sự “quan ngại sâu sắc” về vụ phóng sáng cùng ngày của Triều Tiên. Trong cuộc họp khẩn kéo dài 90 phút của Ủy ban thường trực Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC), được tiến hành ngay sau khi quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng hai “vật thể chưa xác định” xuống vùng biển Nhật Bản, NSC đã đánh giá tình hình an ninh chung trên Bán đảo Triều Tiên và quyết định tiến hành phân tích đầy đủ ý định của Triều Tiên cùng với các quốc gia khác liên quan, đồng thời tăng cường tham vấn với các nước này.

Đây là vụ phóng thứ hai của Triều Tiên trong vòng một tuần, sau vụ phóng các tên lửa hành trình tầm ngắn ra biển Hoàng Hải.

Thủ tướng Nhật Bản khẳng định đây là hai tên lửa đạn đạo và là vụ phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên của Bình Nhưỡng kể từ ngày 29/3/2020, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)