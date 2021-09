Chính phủ Uzbekistan cho phép người Afghanistan quá cảnh sang Đức

Ngày 31/8, Chính phủ Uzbekistan tuyên bố sẽ cho phép những người Afghanistan sơ tán khỏi nước này trên các chuyến bay di tản quá cảnh để sang Đức.

Máy bay quân sự của Mỹ hỗ trợ công tác sơ tán tại sân bay quốc tế Hamid Karzai, Afghanistan . (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Bộ Ngoại giao Uzbekistan, do đường biên giới trên bộ với Afghanistan vẫn bị đóng cửa, nên nước này chỉ cho phép những chuyến bay chở người sơ tán quá cảnh.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết Uzbekistan đã xác nhận chỉ cho phép quá cảnh đối với những người Afghanistan nằm trong danh sách có nguy cơ và cần phải sơ tán do phía Đức cung cấp.

Đức đã đưa ra danh sách gồm hàng chục nghìn người cần phải sơ tán, trong đó có công dân nước này, nhân viên địa phương và các nhóm có nguy cơ. Hiện Ngoại trưởng Maas đang công du các nước trong khu vực gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Uzbekistan, Tajikistan, Pakistan và Qatar.

Pakistan kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn khủng hoảng nhân đạo

Cùng ngày, phát biểu trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Đức đang ở thăm Islamabad, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp tác, hỗ trợ Afghanistan nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo tại quốc gia Tây Nam Á.

Ông cũng hoan nghênh những tuyên bố của lãnh đạo Taliban liên quan tới tôn trọng nhân quyền, ngăn chặn lợi dụng lãnh thổ Afghanistan chống lại các nước khác và thành lập một chính quyền toàn diện.

Sau khi Taliban giành quyền kiểm soát Kabul vào ngày 15/8 vừa qua, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) thông báo sẽ giữ lại các khoản tài chính mà tổ chức này dành cho Afghanistan trong bối cảnh chưa có thông tin chắc chắn về ban lãnh đạo mới ở Kabul. Các tổ chức cứu trợ cũng đã cảnh báo về nguy cơ thiếu lương thực và thuốc men.

Ngày 30/8, Hãng hàng không quốc tế Pakistan đã vận chuyển chuyến hàng đầu tiên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đến Mazar-i-Sharif - thành phố lớn thứ 4 của Afghanistan. Hãng hàng không này cũng sẽ hợp tác với Chương trình Lương thực thế giới (WFP) để vận chuyển hàng.

Nhật Bản cam kết duy trì nỗ lực sơ tán công dân

Trong khi đó, dù Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi đã yêu cầu rút Lực lượng Phòng vệ nước này (SDF) được triển khai tới sân bay ở Kabul để tiến hành hoạt động sơ tán, Tokyo cam kết sẽ duy trì nỗ lực sơ tán công dân của mình cũng như những nhân viên địa phương ở Afghanistan.

Theo các nguồn tin chính phủ, an ninh ở thủ đô Kabul vẫn chưa được đảm bảo sau vụ tấn công đẫm máu ở bên ngoài sân bay quốc tế hôm 26/8. Do đó, hiện Tokyo vừa đánh giá tình hình an ninh, vừa cân nhắc các biện pháp có thể sơ tán công dân Nhật Bản và nhân viên địa phương, trong đó có việc sử dụng các hãng hàng không thương mại.

(Ảnh: THX/TTXVN)

Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi khẳng định việc hỗ trợ những người muốn sơ tán khỏi Afghanistan vẫn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của nước này. Nhật Bản cũng đang cân nhắc chuyển văn phòng tạm thời đã thiết lập ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), thay thế cho đại sứ quán đã đóng cửa ở Kabul, đến Doha, thủ đô của Qatar.

Ngoại trưởng Nhật Bản cho biết Qatar là nơi đặt văn phòng chính trị của Taliban, do đó, ông hy vọng sẽ có nhiều cuộc đàm phán và thảo luận về tình hình Afghanistan tại đây.

Theo giới chức Nhật Bản, nhiều người đã không thể tiếp cận sân bay ở Kabul do Taliban kiểm soát nghiêm ngặt và tình hình an ninh xấu đi sau vụ nổ hôm 26/8.

Thống kê cho thấy Nhật Bản mới chỉ sơ tán được một công dân và 14 người Afghanistan ra khỏi nước này. Hiện vẫn còn vài trăm người muốn sơ tán, trong đó có nhân viên địa phương làm việc ở Đại sứ quán Nhật Bản và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cùng thân nhân của họ, vẫn ở Afghanistan. Chỉ còn rất ít người Nhật Bản vẫn ở lại Afghanistan.

Sau khi binh lính Mỹ rút đi, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Katsunobu Kato khẳng định Tokyo sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế nhằm đảm bảo an ninh và ổn định ở Afghanistan.

Theo THX