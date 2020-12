Chính phủ Afghanistan và Taliban bắt đầu vòng đàm phán hòa bình mới

Ngày 6/12, Chính phủ Afghanistan và đoàn đàm phán của phiến quân Taliban đã gặp nhau tại thủ đô Doha của Qatar, bắt đầu vòng đàm phán mới sau nhiều tháng tranh luận về các điều luật và quy trình cho đối thoại hòa bình.

Các thành viên phái đoàn Taliban tại lễ khai mạc vòng đàm phán hòa bình với đại diện Chính phủ Afghanistan ở thủ đô Doha, Qatar ngày 12/9/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tuyên bố của Bộ Hòa bình Afghanistan nêu rõ: “Cuộc họp đầu tiên của đoàn đàm phán Chính phủ Afghanistan và phe đối lập đã diễn ra tại Doha để chuẩn bị các vấn đề cho chương trình nghị sự của các cuộc đàm phán”. Hai bên đã trao đổi quan điểm về các vấn đề xung quanh chương trình nghị sự của vòng đàm phán hòa bình chính thức.

Trước đó, cố vấn an ninh Afghanistan Hamdullah Mohib nêu rõ, một tiến trình hòa bình thành công với Taliban sẽ cho phép chính phủ tập trung nguồn lực để chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng như các cuộc tấn công của nhóm khủng bố này vào các mục tiêu mềm.

Ông Hamdullah Mohib nhấn mạnh: “Một trong những lý do chúng tôi tập trung vào tiến trình hòa bình này với Taliban là vì nếu chúng ta đạt được hòa bình với Taliban, các lực lượng an ninh của chúng ta sẽ tập trung đẩy lùi các nhóm khủng bố IS đang hoạt động trên lãnh thổ và khi đó chúng ta có thể kiểm soát chúng dễ dàng hơn nhiều.”

Các cuộc đàm phán Doha đã đạt được nhiều tiến bộ trong những ngày gần đây, và điều này sẽ cho phép tiến trình chuyển sang giai đoạn tiếp theo đặt ra chương trình nghị sự cho đàm phán.

Liên quan đến tiến trình này, Chủ tịch Hội đồng hòa giải dân tộc tối cao Afghanistan, Abdullah Abdullah đánh giá diễn biến đàm phán này là bước đi quan trọng ban đầu. Trong khi Đặc phái viên của Mỹ về Afghanistan, Zalmay Khalilzad đánh giá đây là bước ngoặt lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)