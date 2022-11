Cảnh sát New York cảnh báo nguy cơ mất an ninh trước thềm bầu cử

Cảnh sát Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sở cảnh sát New York (NYPD) đã kêu gọi người dân “nâng cao cảnh giác” trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ, đồng thời cảnh báo những đối tượng cực đoan có thể tấn công nhằm vào các sự kiện chính trị hoặc các điểm bầu cử.

Trong cảnh báo đưa ra ngày 26/10, Sở cảnh sát New York lưu ý các nhân viên làm việc tại các điểm bầu cử, những người tham gia tuần hành và các ứng cử viên chính trị đối mặt với nguy cơ bị tấn công từ nay đến ngày diễn ra bầu cử 8/11.

Đến nay cảnh sát chưa nhận được thông tin về bất cứ mối đe dọa cụ thể nào, song nguy cơ xảy ra các vụ tấn công hay các mối đe dọa luôn tiềm ẩn trước thềm diễn ra cuộc bầu cử quan trọng này.

Tỷ lệ tội phạm gia tăng đã trở thành một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu đối với các cử tri tại bang New York, cũng như trên khắp nước Mỹ.

Đây cũng là tâm điểm trong cuộc tranh luận giữa Thống đốc bang New York Kathy Hochul thuộc đảng Dân chủ và Hạ nghị sỹ Lee Zeldin thuộc đảng Cộng hòa.

Hồi tháng Bảy, bản thân ông Zeldin cũng bị tấn công khi đang phát biểu vận động tranh cử tại làng Fairport, bang New York. May mắn chính trị gia này không bị thương và lực lượng an ninh đã bắt giữ kẻ tấn công.

Hồi tháng Chín, giới chức bang Michigan cảnh báo về những mối đe dọa an ninh đối với bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ, trong đó lưu ý tình trạng bạo lực và hỗn loạn, hoặc cử tri bị kích động vì những thông tin giả là những nguy cơ đáng lưu tâm.

Cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 8/11 tới. Bên cạnh những vấn đề như kinh tế, xung đột Nga-Ukraine ... thì vấn nạn tội phạm và bạo lực súng đạn vẫn là chủ đề nóng trước thềm bầu cử .

Số liệu được Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) công bố mới đây cho thấy số vụ giết người được thống kê tại Mỹ đã tăng 4,3% kể từ năm 2020 với đa số vụ là dùng súng.

Từ năm 2019 đến năm 2020, tỷ lệ giết người đã tăng 29,4%.

Trong khi đó, bạo lực súng đạn vẫn là một trong những “căn bệnh trầm kha” của nước Mỹ, khi thống kê của Gun Violence Archive cho thấy mỗi năm quốc gia này ghi nhận khoảng 40.000 người thiệt mạng do bạo lực súng đạn./.

(TTXVN/Vietnam+)