Canada: Thủ đô Ottawa ban bố tình trạng khẩn cấp để đối phó biểu tình

Thủ đô Ottawa của Canada chiều 6/2 đã ban bố tình trạng khẩn cấp để đối phó với các cuộc biểu tình đang diễn ra ở trung tâm thành phố.

Người dân tham gia cuộc biểu tình tại Ottawa. (Nguồn: CNN)

Chính quyền thành phố Ottawa thông báo việc ban bố tình trạng khẩn cấp phản ánh mối nguy hiểm nghiêm trọng và mối đe dọa đối với sự an toàn và an ninh của người dân do các cuộc biểu tình đang diễn ra, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu cần được hỗ trợ từ các khu vực và các cấp chính quyền khác. Cảnh sát Ottawa thông báo rằng bất kỳ ai tìm cách “hỗ trợ vật chất,” chẳng hạn như nhiên liệu cho người biểu tình có thể sẽ bị bắt.

Việc ban bố tình trạng khẩn cấp và các biện pháp mạnh của lực lượng cảnh sát thể hiện những thay đổi đáng kể trong cách ứng phó của chính quyền với tình hình hỗn loạn ở Ottawa, nơi những người biểu tình đang cố thủ trong trung tâm thành phố.

Những người biểu tình yêu cầu chấm dứt các hạn chế nhằm kiểm soát đại dịch C OVID-19 và từ chối rời Ottawa cho đến khi các yêu cầu của họ được đáp ứng.

Cùng ngày, Thủ hiến tỉnh Ontario Doug Ford cho biết chính quyền tỉnh này đang hỗ trợ Ottawa bằng mọi cách có thể.

Theo CNN