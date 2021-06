Canada cam kết chia sẻ 100 triệu liều vaccine với nước thu nhập thấp

Trong một phát biểu ngày 11/6, ông Ralph Goodale, Cao ủy Canada tại Vương quốc Anh cho biết Canada sẽ đóng góp 100 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho các quốc gia có thu nhập thấp.

Vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Justin Trudeau dự kiến sẽ đưa ra thông báo này vào ngày 13/6 khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ở Cornwall, Vương quốc Anh.

Việc đóng góp số vaccine trên của Canada sẽ là một phần trong cam kết của các nhà lãnh đạo G7 về việc cung cấp tổng cộng ít nhất một tỷ liều vaccine phòng COVID-19 cho các quốc gia khác. Hầu hết các khoản đóng góp của G7 sẽ được gửi tới COVAX, sáng kiến toàn cầu nằm đảm bảo các nước được tiếp cận công bằng với vaccine.

Mỹ có kế hoạch mua 500 triệu liều vaccine Pfizer/BioNTech và tặng phần lớn cho COVAX, phần còn lại sẽ được chuyển đến các quốc gia có nhu cầu trong năm tới. Vương quốc Anh sẽ đóng góp 100 triệu liều cho COVAX bắt đầu từ tháng 9 tới, bằng cách “chuyển hướng” nguồn cung cấp mà nước này đã đặt hàng nhưng không cần đến nữa.

[Dịch COVID-19: G7 sẽ tăng 1 tỷ liều vaccine cung cấp cho thế giới]

Tương tự như Vương quốc Anh, Canada cũng dự định “chuyển hướng” các lô vaccine mà nước này đã đặt hàng. Ví dụ, Canada đã đặt hàng 52 triệu liều vaccine Novavax nhưng loại vaccine này vẫn chưa được Bộ Y tế Canada phê duyệt, nên lô vaccine này có thể được gửi đến COVAX.

Cam kết trên của Ottawa dự kiến sẽ không ảnh hưởng đến việc triển khai chương trình tiêm chủng tại Canada, vốn đã đặt hàng 252,9 triệu liều vaccine, đủ để tiêm chủng cho một lượng người tương đương ba lần dân số của quốc gia Bắc Mỹ này. Chính phủ Canada đã phải chịu áp lực ngày càng tăng trong việc chia sẻ một phần nguồn cung này cho các nước nghèo hơn.

Cũng liên quan đến vaccine, Bộ Y tế Canada vừa ra thông báo cho biết lô vaccine phòng COVID-19 đầu tiên của hãng Johnson & Johnson (J&J) mà nước này đã tiếp nhận gồm hơn 300.000 liều sẽ không được phép sử dụng.

Bộ Y tế Canada đã tạm dừng kế hoạch phân phối lô vaccine J&J này sau khi phát hiện nguyên liệu bào chế được sản xuất ở nhà máy Emergent BioSolutions tại Mỹ, nơi đã để xảy sự cố nhầm lẫn thành phần vaccine của J&J và AstraZeneca khiến 15 triệu liều vaccine bị hỏng.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Bộ Y tế Canada cho biết thành phần của 310.000 liều vaccine trên được sản xuất cùng thời điểm xảy ra sự cố về kiểm soát chất lượng tại Emergent Biosolutions và không thể xác định liệu lô vaccine này có đáp ứng các tiêu chuẩn của Canada hay không. Do đó, hơn 300.000 liều vaccine này sẽ không được phân phối để sử dụng tại Canada.

Nhà máy Emergent Biosolutions đã bị Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) “thổi còi” do vi phạm lỗi làm sạch và khử trùng, không tuân thủ các quy trình bắt buộc trong sản xuất. Bộ Y tế Canada cũng đã loại bỏ 1,5 triệu liều vaccine Oxford/AstraZeneca được sản xuất tại cơ sở này.

Bộ Y tế Canada đang lên kế hoạch thanh tra nhà máy Emergent Biosolutions vào mùa Hè này và cho đến khi hoàn tất việc kiểm tra, Canada sẽ không chấp nhận bất kỳ liều vaccine nào hoặc thành phần nào của vaccine được sản xuất ở đó.

Trước đó, tờ The New York Times ngày 11/6 dẫn thông báo của FDA cho biết Mỹ cũng đã buộc phải vứt bỏ khoảng 60 triệu liều vaccine J&J với lý do trên.

Theo FDA, còn có 10 triệu liều vaccine khác của nhà máy này sẽ được phân phối, nhưng cơ quan trên không thể đảm bảo rằng chúng được sản xuất theo đúng quy trình an toàn.

FDA hiện vẫn chưa quyết định có mở cửa trở lại nhà máy hiện do công ty Emergent BioSolutions vận hành hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)