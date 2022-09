Các quốc gia trong ASEAN thúc đẩy dự án liên kết khu vực

Trong hai ngày 22-23/9, Đại sứ-Trưởng phái đoàn Việt Nam tại ASEAN Nguyễn Hải Bằng đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Cuộc họp lần thứ 68 Nhóm đặc trách sáng kiến liên kết ASEAN (IAI) và Cuộc họp tham vấn lần thứ 12 Nhóm đặc trách IAI với các đối tác của ASEAN tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta, Indonesia.

Các đại biểu tham dự Cuộc họp lần thứ 68 Nhóm đặc trách sáng kiến liên kết ASEAN (IAI). (Ảnh: TTXVN phát)

Đây là các cuộc họp thường kỳ cấp Đại sứ - Đại diện thường trực của các nước ASEAN và đối tác nhằm kiểm điểm tình hình triển khai các dự án trong khuôn khổ IAI, và đề xuất các giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện các Kế hoạch công tác IAI.

Cuộc họp lần thứ 68 Nhóm đặc trách IAI có sự tham dự và báo cáo của các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam (CLMV) - đối tượng thụ hưởng chính của IAI.

Các đại biểu ghi nhận và đánh giá cao kết quả triển khai các dự án thuộc Kế hoạch công tác IAI giai đoạn 4 (2021-2025).

Đến nay đã có 12/24 dòng hành động của Kế hoạch công tác IAI giai đoạn 4 (2021-2025) được triển khai (chiếm 50%) trên cả 5 lĩnh vực chiến lược về lương thực và nông nghiệp, thuận lợi hóa thương mại, doanh nghiệp nhỏ và vừa, giáo dục đào tạo, sức khỏe cộng đồng.

Hiện 46 dự án đã được thông qua và đang được triển khai với tổng trị giá 4,87 triệu USD.

Tại cuộc họp, Nhóm đặc trách IAI đã thông qua 4 dự án mới, nâng tổng số dự án đã được xét duyệt trong khuôn khổ Kế hoạch công tác IAI giai đoạn 4 lên 50 dự án với tổng kinh phí gần 10 triệu USD, trong đó có 39 dự án do Singapore tài trợ, 4 dự án do Nhật Bản tài trợ, 2 dự án do Australia tài trợ, 1 dự án do Hàn Quốc tài trợ, 1 dự án do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ, 1 dự án do Trung Quốc tài trợ, 1 dự án do Singapore và Nhật đồng tài trợ.

Trong thời gian tới, Nhóm đặc trách IAI nhất trí tiếp tục đẩy mạnh triển khai kế hoạch công tác IAI giai đoạn 4, trong đó tiếp tục ưu tiên xử lý các dòng hành động chưa được triển khai, cũng như tác động về kinh tế-xã hội của đại dịch COVID-19 .

Tại cuộc họp tham vấn lần thứ 12 Nhóm đặc trách IAI với các đối tác của ASEAN, đại diện các đối tác như Australia, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, New Zealand, Anh, EU, Ấn Độ, Canada… khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ ASEAN trong khuôn khổ IAI, và đóng góp nhiều ý kiến, kinh nghiệm thực tiễn để triển khai hiệu quả hơn Kế hoạch công tác IAI giai đoạn 4.

Về phần mình, Nhóm đặc trách IAI hoan nghênh và cảm ơn đóng góp của các nước đối tác cho các dự án của IAI trong thời gian qua, kêu gọi các nước tiếp tục đóng góp tích cực cho Kế hoạch công tác IAI giai đoạn 4.

Sáng kiến liên kết ASEAN (IAI) được các nước ASEAN thông qua năm 2000 với mục tiêu là thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước ASEAN, hỗ trợ các thành viên mới là các nước CLMV (Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam) hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế khu vực.ư

Theo TTXVN