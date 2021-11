Các nước vùng Vịnh lần đầu tiên tham gia tập trận với Israel

Ngày 11/11, Bộ Tư lệnh Trung tâm lực lượng hải quân Mỹ (NAVCENT) thông báo các lực lượng đến từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain, Israel và NAVCENT đã bắt đầu cuộc diễn tập an ninh hàng hải đa phương ở Biển Đỏ.

Tàu chiến Mỹ. (Nguồn: U.S. Navy)

Đây là cuộc tập trận hải quân đầu tiên được thông báo công khai giữa Mỹ, Israel và hai quốc gia vùng Vịnh vừa bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Israel vào tháng 9/2020 theo thỏa thuận mang tên Hiệp định Abraham do Mỹ làm trung gian.

Tuyên bố của NAVCENT nêu rõ cuộc tập trận kéo dài năm ngày (từ 10-14/11), tại vùng biển từ Địa Trung Hải đến kênh đào Suez, với mục đích “tăng cường khả năng phối hợp tác chiến giữa các lực lượng vũ trang tham gia tập trận.”

Hoạt động tập trận gồm đáp tàu, tìm kiếm và bắt giữ trên tàu tuần dương hạng nặng USS Portland của Mỹ.

Phó Đô đốc Brad Cooper - Chỉ huy trưởng NAVCENT, nhấn mạnh: “Hợp tác hàng hải sẽ đảm bảo tự do hàng hải và các dòng chảy thương mại tự do, vốn đóng vai trò quan trọng đối với an ninh và ổn định khu vực.”

Biển Đỏ nằm giáp với Yemen, nơi liên quân do Saudi Arabia đứng đầu đang giao tranh với các lực lượng Houthi từ năm 2015.

Vùng biển này cũng nằm cạnh Vịnh Aden , nơi chứng kiến hàng loạt vụ tấn công tàu do hải tặc có trụ sở tại Somalia thực hiện trong thập kỷ đầu của thế kỷ 21, trước khi diễn ra các cuộc tuần tra thường xuyên của các lực lượng hải quân quốc tế.

Theo AFP