Các hãng hàng không Trung Quốc tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn

Ngành hàng không dân dụng Trung Quốc đang triển khai nhiều biện pháp cụ thể để tăng cường đảm bảo an toàn hoạt động bay sau vụ rơi máy bay Boeing 737 của hãng hàng không China Eastern Airlines mới đây.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm hộp đen máy bay gặp nạn của Hãng hàng không China Eastern Airlines ở thành phố Ngô Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc ngày 22/3/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cụ thể, theo yêu cầu của Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC), các hãng hàng không ở nước này đã lập tức đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an toàn bay, như đưa ra các chỉ đạo quyết liệt hơn trong công tác an toàn, tăng cường phòng ngừa và kiểm soát rủi ro, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và tiêu chuẩn vận hành, cũng như thực hiện trách nhiệm giám sát an toàn.

CAAC đã yêu cầu toàn ngành hàng không dân dụng ngay lập tức thực hiện đợt thanh tra về an toàn hàng không trong 2 tuần nhằm tăng cường giám sát các rủi ro và đảm bảo an toàn cho hoạt động hàng không cũng như tính mạng của người dân.

Theo báo Global Times, các hãng hàng không ở Trung Quốc cũng đang điều chỉnh để nâng cao hiệu quả điều phối phi hành đoàn, đồng thời triển khai các biện pháp giảm bớt căng thẳng tâm lý của các thành viên phi hành đoàn sau vụ tai nạn.

Trong khi đó, cổng thông tin thepaper.cn của Trung Quốc cho biết hãng hàng không China Eastern Airlines đang cải thiện khả năng phòng ngừa rủi ro tại buồng lái.

Theo quy định mới của hãng, trong buồng lái bắt buộc phải có 3 phi công có kinh nghiệm, thay vì 2 phi công như trước đây.

Trước đó, CAAC đã kích hoạt cơ chế phản ứng khẩn cấp khi nhận được báo cáo về vụ rơi máy bay của hãng hàng không China Eastern Airlines và kêu gọi mở một cuộc điều tra về vụ việc.

Ngày 21/3, máy bay Boeing 737 số hiệu 5735 của hãng hàng không China Eastern Airlines, khởi hành từ thành phố Côn Minh (thủ phủ tỉnh Vân Nam) đến thành phố Quảng Châu (thủ phủ tỉnh Quảng Đông), đã mất liên lạc khi bay qua thành phố Ngô Châu thuộc tỉnh Quảng Tây.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên máy bay có 132 người, bao gồm 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn.

Hiện chưa tìm thấy người sống sót trong vụ tai nạn. Ngày 23/3, lực lượng cứu hộ cho biết đã tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay.

Theo THX