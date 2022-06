Các hãng hàng không Mỹ hủy hàng nghìn chuyến bay ​trong kỳ nghỉ lễ

Do thời tiết xấu, các hãng hàng không Mỹ đã buộc phải hủy hơn 2.500 chuyến bay trong kỳ nghỉ Lễ Tưởng niệm 30/5 ( Memorial Day ) kéo dài 4 ngày, vốn được coi là đánh dấu khởi đầu mùa du lịch Hè bận rộn.

Máy bay của hãng hàng không American Airlines tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo trang web theo dõi chuyến bay FlightAware, các hãng hàng không đã hủy hơn 1.500 chuyến bay nội địa và quốc tế trong ngày 30/5, sau khi hủy 1.642 chuyến trong ngày 29/5. Riêng ở Mỹ, khoảng 400 chuyến bay đã bị hủy và 2.400 chuyến bay bị hoãn trong ngày 30/5.

Delta Air Lines đã hủy khoảng 700 chuyến bay trong kỳ nghỉ lễ, trong đó có 134 chuyến bay trong ngày 30/5 (tương đương 4% số chuyến bay theo lịch trình). Cũng trong ngày 30/5, Delta Air Lines hoãn 9% số chuyến bay theo lịch trình.

Trong khi đó, mưa bão nghiêm trọng ở thành phố Miami đã buộc hãng hàng không American Airlines hủy 119 chuyến bay trong ngày 30/5 và 74 chuyến bay trong ngày 29/5 (tương đương 2% số chuyến bay theo lịch trình). Hãng cũng hoãn 11% số chuyến bay theo lịch trình vào ngày 30/5.

Hãng hàng không JetBlue Airways cũng hoãn 18% số chuyến bay trong ngày 30/5 sau khi hoãn 30% số chuyến bay trong ngày 29/5, đồng thời hủy 1% số chuyến bay trong ngày 30/5.

Mưa bão ở Florida, New York và các bang ở Trung-Đại Tây Dương là một trong những nguyên nhân khiến các hãng hàng không phải đồng loạt hoãn và hủy chuyến bay vào cuối tuần này.

Thời gian qua, các hãng hàng không Mỹ đã phải hủy nhiều chuyến bay do thời tiết xấu, sự cố về kiểm soát không lưu, nhân viên mắc COVID-19 cũng như các vấn đề khác về nhân sự.

Hiện các hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường nhân sự để đáp ứng nhu cầu du lịch Hè dự báo tăng cao kỷ lục.

Theo Cơ quan An ninh vận tải Mỹ, riêng trong 3 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ Tưởng niệm, 6,5 triệu lượt hành khách đã qua các cảng hàng không, giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm trước đại dịch, nhưng tăng so với cùng kỳ năm 2021.

Theo Reuters