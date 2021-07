Các bên nhất trí về thỏa thuận phóng thích tàu Ever Given

Cơ quan quản lý Kênh đào Suez (SCA) ngày 4/7 thông báo sẽ ký thỏa thuận dàn xếp với chủ sở hữu tàu Ever Given vào ngày 7/7 và “siêu tàu” containter này sẽ được phép rời khỏi Kênh đào Suez sau đó.

Đại diện chủ sở hữu và công ty bảo hiểm của Ever Given thông báo rằng họ đã đạt thỏa thuận với SCA nhằm cho phép phóng thích con tàu này.

Sự kiện đánh dấu việc ký kết thỏa thuận nói trên sẽ được tổ chức tại trụ sở SCA ở tỉnh Ismailia của Ai Cập.

Tàu Ever Given, có hành trình từ Trung Quốc tới Rotterdam (Hà Lan), bị mắc cạn bên trong Kênh đào Suez hôm 23/3 vừa qua và gây tắc nghẽn tuyến huyết mạch hàng hải quốc tế này trong 6 ngày.

Sau khi làm nổi lại con tàu, phía Ai Cập đã tạm giữ Ever Given và đề nghị chủ sở hữu tàu bồi thường 916 triệu USD cho những thiệt hại từ việc Kênh đào Suez bị tắc nghẽn, cũng như chi phí giải cứu tàu Ever Given.

SCA sau đó đã giảm yêu cầu bồi thường xuống 550 triệu USD và sẵn sàng để tàu rời đi nếu khoảng 40% số tiền bồi thường được thanh toán bằng tiền mặt./.

