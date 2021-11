Bộ trưởng Y tế Đức nhận định tình hình dịch bệnh đang rất nghiêm trọng

Trong bối cảnh làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 đang hoành hành tại Đức, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn ngày 26/11 cho rằng tình hình dịch bệnh tại nước này “đang nghiêm trọng hơn bao giờ hết.”

Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn. (Ảnh: DPA)

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Spahn nêu rõ “tình hình hết sức nghiêm trọng, nghiêm trọng hơn bất kỳ thời điểm nào khác kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát,” đồng thời nhấn mạnh rằng những cảnh báo về dịch bệnh vẫn chưa được tất cả người dân tại Đức lưu tâm.

Bộ trưởng Y tế Đức khẳng định “chỉ có một điều có thể tạo ra sự khác biệt mang tính quyết định trong ngắn hạn, đó là giảm đáng kể tiếp xúc, gặp gỡ nhau.”

Do vậy, ông cho rằng ngay cả những người đã tiêm vaccine, đã khỏi COVID-19 hoặc đã được xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 cũng nên hạn chế tham gia một số hoạt động xã hội.

Viện Robert Koch (RKI) ngày 26/11 thông báo, trong 24 giờ qua, toàn nước Đức ghi nhận hơn 76.414 ca mắc mới COVID-19, mức cao nhất từ trước đến nay. Ngoài ra, với 357 ca không qua khỏi, số ca tử vong vì COVID-19 trong ngày cũng ở mức cao nhất kể từ tháng 3/2021.

Chỉ số lây nhiễm trung bình trên 100.000 dân trong 7 ngày qua ở Đức là 438,2 và cũng là mức cao kỷ lục cho tới nay. Số ca nhiễm mới tại 8/16 bang của Đức ở các mức cao chưa từng thấy, trong đó bang Baden-Württemberg ghi nhận hơn 11.400 ca mắc mới, bang Nordrhein-Westfalen gần 9.800 ca và Niedersachsen gần 3.700 ca.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, lực lượng Không quân Đức cùng ngày đã bắt đầu giúp chuyển các bệnh nhân COVID-19 tại các khu điều trị tích cực ở những bệnh viện quá tải tới các vùng chịu ảnh hưởng ít hơn.

Ngoài ra, nhằm ngăn chặn làn sóng dịch lần thứ 4 này, Chính phủ Đức gần đây đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời ban hành quy định 3G - viết tắt của 3 từ tiếng Đức gồm Geimpft (Đã tiêm phòng), Genesen (Đã khỏi bệnh) và Getestet (Đã xét nghiệm)-áp dụng tại nơi làm việc cũng như trên các phương tiện giao thông công cộng. Theo đó, những người thuộc diện 3G có thể dễ dàng hòa nhập cuộc sống bình thường.

Cùng ngày tại Mỹ, Thống đốc bang New York, bà Kathy Hochul, đã ra tuyên bố “tình trạng khẩn cấp do thảm họa,” trong bối cảnh tốc độ lây nhiễm và nhập viện do COVID-19 tại bang này gia tăng.

Trong sắc lệnh công bố ngày 26/11, Thống đốc Hochul nhấn mạnh bang New York đang chứng kiến tốc độ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 cao chưa từng thấy từ tháng 4/2020, số ca nhập viện vì COVID-19 cũng tăng cao trong tháng qua với hơn 300 trường hợp mỗi ngày, vì vậy, cần tiến hành các biện pháp đồng bộ để bệnh viện không bị quá tải. Tình trạng khẩn cấp có hiệu lực từ ngày 26/11 đến ngày 15/1/2022.

Với quyết định trên, người đứng đầu bang New York sẽ có thẩm quyền tạm thời đình chỉ hoặc sửa đổi bất kỳ quy chế, pháp lệnh hoặc quy định nào có thể cản trở hoặc trì hoãn các hành động cần thiết để ứng phó với dịch COVID-19.

Theo đó, trong phạm vi cần thiết, chính quyền bang được phép mua hàng hóa, dịch vụ, công nghệ và trang thiết bị thiết yếu mà không cần tuân thủ các quy trình thông báo và mua sắm tiêu chuẩn. Ngoài ra, cơ quan y tế bang New York được phép tạm dừng triển khai các thủ tục không cấp bách.

Thống đốc Hochul cũng yêu cầu chính quyền bang hỗ trợ các địa phương triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19, xét nghiệm sàng lọc và giảm đà lây lan dịch bệnh.

Cũng trong ngày 26/11, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã ban bố lệnh phong tỏa ban đêm, theo đó các quán bar, nhà hàng và phần lớn cửa hàng tại nước này sẽ phải đóng cửa từ 17h hôm trước tới 5h sáng hôm sau.

Đây là một phần các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng số ca mắc mới COVID-19 gia tăng khiến các bệnh viện quá tải. Ngoài ra, Hà Lan cũng quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại các trường trung học cơ sở từ ngày 28/11./.

