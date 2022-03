Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sơ tán một phần lãnh sự quán tại Mexico

Lực lượng an ninh Mexico. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 17/3, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cho phép thân nhân và một số nhân viên lãnh sự quán nước này rời khỏi thành phố Nuevo Laredo, bang Tamaulipas của Mexico, gần biên giới giữa 2 quốc gia, sau vụ một băng nhóm nổ súng vào cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ hôm 13/3 vừa qua.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết lãnh sự quán đã ngừng cung cấp các dịch vụ lãnh sự thông thường tại Nuevo Laredo và khuyến cáo công dân Mỹ muốn rời thành phố này nên theo dõi tin tức và thông báo của địa phương, chỉ rời đi khi có đủ điều kiện an toàn và vào ban ngày. Cơ quan này cũng khuyến cáo công dân hạn chế đến Tamaulipas do lo ngại về an ninh và tình hình tội phạm.

Nguyên nhân của vụ nổ sung đêm 13/3 được cho là nhằm trả đũa vụ bắt giữ Juan Gerardo Treviño.

Theo giới chức Mỹ, đây là đối tượng sáng lập và cầm đầu băng nhóm Cartel del Noroeste, kế thừa tổ chức tội phạm Los Zetas khét tiếng.

Theo một số báo cáo, Treviño là cháu trai của Miguel Ángel Treviño, một cựu thủ lĩnh của Los Zetas đang ở trong tù.

Tổ chức tội phạm này đã tiến hành một số vụ tấn công nhằm vào lực lượng Chính phủ Mexico và các băng nhóm đối thủ.

Ngày 16/3 vừa qua, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo Treviño bị cáo buộc 11 tội danh, trong đó có buôn bán ma túy, và phải đối mặt với án tù chung thân.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ An ninh Công cộng Mexico Ricardo Mejia cho biết Treviño là công dân Mỹ và đã bị trục xuất hôm 15/3.

Đối tượng này đã được bàn giao cho phía Mỹ tại Tijuana, cách Nuevo Laredo vài trăm km về phía Tây, nhằm ngăn chặn tên này đào tẩu. Tại Mexico, Treviño cũng đối mặt với cáo buộc tống tiền, giết người và khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)