Bế mạc Diễn đàn Hòa bình và An ninh châu Phi tại Dakar

Diễn đàn Hòa bình và An ninh châu Phi tại Dakar bế mạc. (Nguồn: RFI)

Ngày 25/10, Diễn đàn Quốc tế Dakar về Hòa bình và An ninh ở châu Phi lần thứ 8 đã bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Abdou Diouf (CICAD) ở thủ đô của Senegal.

Trong 2 ngày của diễn đàn, các đại biểu tham dự bao gồm các bộ trưởng, quân đội và đại diện các tổ chức quốc tế đã tập trung vào các thách thức an ninh của châu lục và việc bảo đảm an ninh , an toàn cho của thường dân ở các quốc gia châu Phi.

Phát biểu tại diễn đàn, chuyên gia quốc phòng và an ninh nhóm G5 Sahel, Tướng Mohammed Znagui Ould Sid“Ahmed Ely khẳng định”châu Phi phải nỗ lực vì an ninh của chính mình."

Do đó, trước tiên phải có sự đoàn kết của người châu Phi trước khi kêu gọi sự đoàn kết của nước ngoài. Tiếp sau, khu vực phải tập trung vào việc đào tạo con người, nguồn nhân lực chính của châu Phi, phải “chăm sóc, đào tạo giới trẻ.”

Trong khi đó, Tổng thống Senegal Macky Sall - Chủ tịch đương nhiệm Liên minh châu Phi (AU), cũng bày tỏ sẽ ủng hộ việc châu Phi giành được một ghế thường trực trong G20 và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ông Djimé Adoum, cựu bộ trưởng CH Chad và là quan chức cấp cao hiện tại ở Sahel, nhấn mạnh châu Phi cần tăng cường năng lực của các lực lượng quốc phòng và an ninh. Theo đó, các nước cần ba thứ thiết yếu, đó là hỗ trợ hậu cần, tình báo và đào tạo vì đó là một cuộc chiến bất đối xứng.

Do vậy, châu Phi cũng cần những người thích nghi với các chiến thuật chống khủng bố mới, để có thể đảm bảo lực lượng quốc phòng và an ninh có sự hỗ trợ cần thiết và cần thực hiện các dự án dài hạn./.

