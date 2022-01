Ngày 15/1 (theo giờ địa phương), Thống đốc bang Texas (Mỹ) Greg Abbott cho biết tất cả các con tin trong vụ bắt cóc con tin ở một giáo đường Do Thái thuộc bang này đã được tự do và an toàn.

{publishtime} {title} {lead} {title} Bắt cóc con tin tại Texas: Tất cả các con tin được tự do và an toàn Ngày 15/1 (theo giờ địa phương), Thống đốc bang Texas (Mỹ) Greg Abbott cho biết tất cả các con tin trong vụ bắt cóc con tin ở một giáo đường Do Thái thuộc bang này đã được tự do và an toàn. Cảnh sát được triển khai tại hiện trường vụ bắt cóc con tin ở giáo đường tại Colleyville, Texas, Mỹ, ngày 15/1/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN) Trên mạng xã hội Twitter, ông Abbott viết: “Mọi con tin đều được tự do, họ còn sống và an toàn.” Trước đó cùng ngày, một đối tượng đã bắt cóc ít nhất 4 con tin trong một buổi lễ tại giáo đường của giáo đoàn Beth Israel ở Colleyville, bang Texas. Sau đó, thủ phạm đã thả một con tin. Thủ phạm được cho là yêu cầu nhà chức trách phóng thích một nhà khoa học người Pakistan, Aafia Siddiqui, bị nghi ngờ có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda . Siddiqui đang bị giam giữ tại nhà tù liên bang ở Texas. Năm 2010, nhà khoa học này nhận án 86 năm tù với tội tấn công và bắn vào binh sỹ Mỹ sau khi bị bắt ở Afghanistan 2 năm trước đó. Bản án này gây ra nhiều phản ứng ở Pakistan. Theo AFP

