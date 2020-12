Bảo vệ rừng bền vững gắn với phòng cháy, chữa cháy rừng hiệu quả

Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Mường Lát được UBND tỉnh giao quản lý, sử dụng 3.866,47 ha rừng và đất lâm nghiệp. Quản lý rừng phòng hộ xung yếu trên địa bàn đồi núi cao, địa hình phức tạp, giao thông khó khăn; người dân sống gần rừng chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn phụ thuộc nhiều vào rừng; một số đối tượng xâm lấn đất rừng phòng hộ làm rẫy gây nhiều khó khăn cho công tác bảo vệ rừng (BVR).

Cán bộ, công nhân Ban Quản lý rừng phòng hộ Mường Lát kiểm tra công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn.

Để nâng cao hiệu quả BVR, BQLRPH Mường Lát hàng năm xây dựng phương án giữ vững ổn định an ninh rừng và quản lý chặt chẽ nguồn lâm sản; phương án tác chiến chữa cháy rừng; kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR); xây dựng bản đồ quy hoạch đất gắn với quy hoạch 3 loại rừng. Các loại đất, loại rừng được quản lý, khai thác, sử dụng đúng mục đích, phù hợp tiêu chí quy định. Diện tích đất quy hoạch cho rừng sản xuất được điều chỉnh đã tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế huy động mọi nguồn lực để bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR). Trong các giải pháp quản lý, BV&PTR, ban luôn chú trọng phối hợp với chính quyền địa phương có rừng để xác định ranh giới chủ quản lý, tổ chức đánh dấu mốc tạm thời tại các vị trí xung yếu để phân định rõ ràng. Tổ chức giao khoán một số diện tích rừng và đất lâm nghiệp gần dân cho các hộ dân địa phương nhận khoán quản lý, BV&PTR tận gốc. Ban đã giao cụ thể diện tích rừng và đất lâm nghiệp cho các trạm BVR trực thuộc quản lý. Hiện trạng quản lý sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn đơn vị quản lý không xảy ra tranh chấp, sử dụng đất sai mục đích, không để xảy ra tình trạng sử dụng rừng trái quy hoạch.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc BQLRPH Mường Lát, cho biết: Ban đã chủ động phối hợp với chính quyền các cấp và các đơn vị liên quan trên địa bàn thực hiện nhiều giải pháp từ tuyên truyền đến tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm Luật Lâm nghiệp. Cán bộ, công nhân các trạm BVR đã tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về BVR và PCCCR đến người dân. Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, ban đã chủ động triển khai công tác PCCCR đến cán bộ, công nhân viên; mua sắm bổ sung dụng cụ phục vụ công tác PCCCR; trong các tháng mùa khô, nắng nóng phân công trực 24/24 giờ, hợp đồng thêm lao động ngoài tăng cường cho công tác PCCCR với phương châm phát hiện kịp thời, xử lý được ngay. Xác định một số khu rừng trọng điểm nguy cơ cháy cao, cán bộ, công nhân các trạm tăng cường tuần tra rừng, kiểm soát nghiêm nguồn lửa đem vào rừng. Các thôn có rừng đã phối hợp với chủ rừng tiến hành ký cam kết không vi phạm những điều cấm về rừng. Một số đối tượng trước đây thường khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép nay đã được cán bộ, công nhân của ban giáo dục, cảm hóa, không tham gia khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép mà còn tích cực tuyên truyền cho nhiều đối tượng khác không vi phạm Luật Lâm nghiệp. Cấp ủy, chính quyền và người dân trên địa bàn trạm quản lý đã nhận thức được rừng góp phần quan trọng bảo vệ sự sống, đem lại lợi ích kinh tế và môi trường cho đồng bào các dân tộc, chính vì vậy công tác BV&PTR đã từng bước được xã hội hóa.

Kết quả 5 năm vừa qua, toàn bộ diện tích rừng do BQLRPH Mường Lát quản lý được bảo vệ an toàn, không xảy ra các vụ chặt phá rừng, cháy rừng. An ninh rừng trong vùng BQL được giữ vững, độ che phủ của rừng (đến tháng 12-2019) đạt 94,21%. Diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt đã và đang phục hồi, phát triển ổn định. Tài nguyên rừng đầu nguồn sông Mã được quản lý, bảo vệ bền vững không những phát huy tốt tính năng phòng hộ, bảo vệ tính đa dạng sinh học, tạo cảnh quan môi trường mà còn tạo nguồn sinh thủy cho đầu nguồn sông Mã, cấp nước, giữ nước, điều tiết nước, bảo vệ các công trình thủy lợi trong vùng.

Bài và ảnh: Thùy Dương