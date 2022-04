Lực lượng cứu hộ Ba Lan đang nỗ lực giải cứu 10 thợ mỏ mất tích trong vụ nổ mỏ than ngày 23/4 - vụ tai nạn mỏ than thứ hai tại nước này trong tuần qua. Vụ nổ xảy ra tại mỏ than Zofiowka ở phía Nam Ba Lan vào lúc 3h40 sáng 23/4 (theo giờ địa phương), ở độ sâu 900m so với mặt đất.

{publishtime} {title} {lead} {title} Ba Lan nỗ lực giải cứu công nhân mắc kẹt trong vụ nổ mỏ than Ảnh minh họa. (Ảnh: THX/TTXVN) Lực lượng cứu hộ Ba Lan đang nỗ lực giải cứu 10 thợ mỏ mất tích trong vụ nổ mỏ than ngày 23/4 - vụ tai nạn mỏ than thứ hai tại nước này trong tuần qua. Vụ nổ xảy ra tại mỏ than Zofiowka ở phía Nam Ba Lan vào lúc 3h40 sáng 23/4 (theo giờ địa phương), ở độ sâu 900m so với mặt đất. Theo công ty JSW, đơn vị vận hành mỏ than trên, vụ nổ đã dẫn tới rò rỉ khí metan . Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, 42 thợ mỏ đã thoát ra khỏi hầm mỏ và còn 10 người bị mắc kẹt ở dưới. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã tới hiện trường vụ nổ hầm mỏ vào chiều tối cùng ngày và bày tỏ lo ngại nhiều khả năng 10 thợ mỏ trên không thể sống sót. Ba Lan phụ thuộc phần lớn vào than đá để sản xuất điện. Những năm gần đây tại nước này xảy ra nhiều vụ tai nạn liên quan đến hoạt động khai mỏ. Ngày 20/4 vừa qua, hai vụ nổ liên tiếp xảy ra tại mỏ Pniowek cũng do JSW vận hành, khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có một nhân viên cứu hộ, 20 người bị thương và 7 người mất tích . Vụ nổ đầu tiên xảy ra vào nửa đêm 20/4 ở độ sâu 1.000 m. Vụ thứ hai xảy ra khi lực lượng ứu hộ đang giải cứu nạn nhân mắc kẹt trong vụ nổ đầu tiên. Năm 2018, động đất xảy ra tại mỏ than Zofiowka làm 5 thợ mỏ thiệt mạng./. (TTXVN/Vietnam+)

