Bà Kathy Hochul trở thành nữ thống đốc đầu tiên của bang New York

Ngày 24/8, bà Kathy Hochul, 62 tuổi, đã trở thành Thống đốc thứ 57 của bang New York đồng thời là nữ thống đốc đầu tiên tại đây, thay ông Andrew Cuomo, người mới đây đã phải từ chức vì những cáo buộc liên quan tới bê bối quấy rối tình dục.

Bà Kathy Hochul, nữ thống đốc đầu tiên của bang New York. (Nguồn: Getty Images)

Sau khi nhậm chức vào sáng 24/8, chiều cùng ngày bà Hochul đã có bài phát biểu trước công chúng, trong đó tuyên bố sẽ ưu tiên giải quyết những thách thức cấp thiết nhất của bang New York trong thời gian tới như vấn đề nhà ở cho người nghèo, y tế công cộng và phục hồi nền kinh tế của bang sau đại dịch COVID-19.

Bà cũng cho biết sẽ hoàn thiện bộ máy nội các của mình trong vòng 45 ngày tới. Là một chính trị gia kỳ cựu, bà Hochul là phó Thống đốc của bang New York từ năm 2014 trước khi trở thành người đứng đầu bang như hiện nay.

Giới chuyên gia tại địa bàn nhận định rằng bà Hochul trở thành Thống đốc New York đúng vào thời điểm bang này đang phải đối mặt với nhiều sóng gió, như số ca mắc COVID-19 tăng mạnh trở lại do sự lây lan của chủng mới Delta trong khi một bộ phận người dân vẫn không chịu tự nguyện tiêm chủng; tình trạng hàng trăm ngàn người đối mặt với nguy cơ không được tiếp tục thuê nhà do không trang trải nổi tiền thuê bởi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Cùng với đó là hệ thống giao thông công cộng đối mặt với khủng hoảng thua lỗ trầm trọng bởi số người đi lại bằng phương tiện công cộng vẫn giảm tới một nửa so với thời kỳ trước khi đại dịch bất chấp nhiều nỗ lực của giới chức sở tại vực dậy phương tiện giao thông huyết mạch này.

Bà Hochul cũng sẽ phải cân nhắc chính sách có chia sẻ gói hỗ trợ tài chính của bang cho hàng ngàn người lao động không có đủ giấy tờ hợp pháp đang sinh sống tại New York hay không./.

