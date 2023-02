Australia và New Zealand đồng thuận trong quan hệ với Trung Quốc

Thủ tướng Australia Anthony Albanese phát biểu tại Canberra hồi tháng 5/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/2, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và người đồng cấp New Zealand Chris Hipkins đã thảo luận về nhiều chủ đề cùng quan tâm, trong đó có nội dung về quan hệ với Trung Quốc.

Cụ thể, thông báo tại cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm tại Canberra, hai lãnh đạo cho biết đã thảo luận về các vấn đề như biến đổi khí hậu, an ninh , nhập cư và kinh tế. Đây là cuộc hội đàm đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo hai nước kể từ khi ông Hipkins lên thay bà Jacinda Ardern làm Thủ tướng New Zealand trong tháng trước.

Trong cuộc hội đàm, Thủ tướng Albanese thông báo về cuộc họp “hiệu quả” thông qua hình thức trực tuyến giữa Bộ trưởng Thương mại Australia Don Farrell và người đồng cấp Trung Quốc Vương Văn Đào diễn ra ngày 6/2, trong đó ông Farrel nhất trí sẽ sớm đến thăm Bắc Kinh. Ông nhấn mạnh lập trường rõ ràng đối với Trung Quốc , trong đó hợp tác trong những lĩnh vực có thể hợp tác, giữ vững lập trường vì lợi ích quốc gia và bày tỏ quan điểm khác biệt nếu có.

Về phần mình, Thủ tướng New Zealand Hipkins cũng cho biết việc duy trì quan hệ kinh tế và thương mại tốt đẹp với Trung Quốc nằm trong lợi ích quốc gia. Ông nêu rõ Trung Quốc là “một đối tác cực kỳ quan trọng” đối với New Zealand nhưng điều này “không đồng nghĩa là sẽ không có những vấn đề bất đồng” và New Zealand sẽ tiếp tục bày tỏ quan điểm với Trung Quốc./.

Theo TTXVN