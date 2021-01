Anh bước vào đợt phong tỏa cấp độ cao nhất từ trước đến nay

Thủ tướng Anh Boris Johnson tối 4/1 đã có bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình tuyên bố xứ England, vốm chiếm phần lớn dân số Vương quốc Anh, sẽ bước vào đợt phong tỏa 6 tuần cấp độ cao nhất kể từ tháng 3/2020.

Một nhà hát tại trung tâm thủ đô London, Anh đóng cửa trong bối cảnh các biện pháp hạn chế được áp dụng để phòng dịch COVID-19 ngày 29/12/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Johnson cho biết toàn bộ người dân Anh đã cùng nỗ lực trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19, tuy nhiên với biến thể mới được phát hiện thấy ở Anh gần đây đã khiến mức độ lây nhiễm ở xư sở sương mù tăng vọt, do vậy chính phủ thấy cần phải nâng cấp phong tỏa lên mức độ cao nhất.

Theo đó, kể từ tối 4/1, tất cả mọi người đều bắt buộc phải ở trong nhà, chỉ được phép ra ngoài 1 lần trong ngày để tập thể dục ngoài trời, hoặc đi mua các nhu yếu phẩm.

Thủ tướng Johnson cảnh báo hệ thống y tế Anh (NHS) đang đứng trước ngưỡng bị quá tải. Số ca nhập viện do COVID-19 chỉ riêng ngày 4/1 tại England là 26.626 người, tăng 30% so với 1 tuần trước đây và cao hơn 40% so với thời điểm đỉnh dịch hồi đợt cuối tháng 3 đầu tháng 4/2020.

Thủ tướng ra lệnh tất cả các trường học từ bậc phổ thông đến bậc đại học sẽ buộc phải đóng cửa trường chuyển sang học trực tuyến ít nhất đến ngày 15/2.

Điều này có nghĩa các kỳ thi quốc gia hết bậc phổ thông cơ sở (GCSE) và hệ dự bị đại học (A level) vào mùa Hè 2021 sẽ không thể diễn ra như dự kiến trước đây.

Quốc hội Anh sẽ thông qua để yêu cầu này trở thành luật vào ngày 6/1/2021 trong khi các doanh nghiệp được khuyến cáo sẽ đóng cửa không hoạt động kể từ ngày 5/1.

Số ca nhiễm mới trong ngày 4/1 tại Anh tiếp tục thiết lập kỷ lục mới với 58.784 người, và 407 ca tử vong, nâng tổng số người tử vong do COVID-19 tại nước này lên tới 75.431 kể từ khi xảy ra đại dịch đến nay.

Theo AFP