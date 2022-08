Ấn Độ: Nắng nóng khiến nhiệt độ mùa mưa gia tăng trong thế kỷ này

Lòng hồ khô cạn do hạn hán tại làng Bandai, huyện Pali, Ấn Độ, ngày 11/5/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 3/8, Chính phủ Ấn Độ cho biết nhiệt độ mùa mưa đã gia tăng trong thế kỷ này và các đợt nắng nóng có thể xảy ra thường xuyên hơn ở nước này trong tương lai.

Năm nay, Ấn Độ đã trải qua tháng Ba nóng nhất trong hơn một thế kỷ qua và nhiệt độ cũng cao bất thường vào tháng Tư và tháng Năm, chủ yếu do biến đổi khí hậu .

Chính phủ Ấn Độ cho biết các đợt nắng nóng chủ yếu xảy ra trong giai đoạn từ tháng Tư đến tháng Sáu.

Theo Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Khoa học Trái Đất Jitendra Singh, nhiệt độ trung bình trong mùa mưa ở Ấn Độ đã gia tăng trong 2 thập kỷ qua.

Năm 2021, nhiệt độ trung bình trong mùa mưa từ tháng Sáu đến tháng Chín đã tăng lên 28,4 độ C, so với mức dưới 28 độ C vào năm 2001.

Ông cảnh báo nước biển ở Ấn Độ Dương ấm lên và hiện tượng El Nino xảy ra thường xuyên hơn trong tương lai có thể gây ra các đợt nắng nóng kéo dài với tần suất cao hơn trên khắp Ấn Độ.

Tuy nhiên, theo ông Singh, số ca tử vong do nắng nóng ở Ấn Độ đã giảm trong những năm gần đây.

Trong 7 tháng đầu năm nay, Ấn Độ ghi nhận 24 ca tử vong. Trước đó, năm 2021 Ấn Độ không ghi nhận ca tử vong nào và năm 2020 ghi nhận 25 ca. Năm 2019, con số này là 505 ca, cao nhất trong nhiều năm.

Một quan chức Chính phủ Ấn Độ cho biết hầu hết các bang ở nước này đã có sẵn các kế hoạch điều chỉnh giờ đi học và làm việc trong trường hợp xảy ra các đợt nắng nóng.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong giai đoạn 1998-2017, trên thế giới có hơn 166.000 người tử vong do nắng nóng gay gắt.

Dự báo từ năm 2030 đến năm 2050, biến đổi khí hậu có thể gây ra khoảng 250.000 ca tử vong mỗi năm do nắng nóng, suy dinh dưỡng, sốt rét và tiêu chảy./.

(TTXVN/Vietnam+)