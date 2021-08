Ai Cập bác bỏ mọi sự can thiệp của nước ngoài vào các vấn đề của Iraq

Trong bài phát biểu tại Hội nghị Hợp tác và Đối tác Baghdad diễn ra ngày 28/8 tại thủ đô Baghdad của Iraq, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi tuyên bố Ai Cập bác bỏ tất cả sự can thiệp của nước ngoài vào các vấn đề của Iraq cũng như sự xâm lược bất hợp pháp lãnh thổ quốc gia Trung Đông này.

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi. (Nguồn: AFP)

Tổng thống El-Sisi khẳng định Ai Cập kêu gọi tất cả các nước tôn trọng chủ quyền của Iraq , đồng thời nói rằng Cairo sẽ tiếp tục ủng hộ Chính phủ Iraq.

Nhà lãnh đạo Ai Cập nhấn mạnh: “Hội nghị của chúng ta ngày hôm nay là để xác nhận sự ủng hộ và cam kết đối với các nguyên tắc đã được thiết lập trong quan hệ quốc tế, đó là láng giềng tốt, tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ và không hỗ trợ các nhóm cực đoan hoặc đưa các phần tử cực đoan từ nước này sang nước khác.”

Hội nghị Hợp tác và Đối tác Baghdad, với sự tham dự của một số nhà lãnh đạo khu vực và quốc tế, đã thảo luận về các biện pháp nhằm giải quyết các cuộc khủng hoảng trong khu vực, với mục tiêu tạo dựng môi trường tốt hơn cho việc thiết lập quan hệ đối tác và hợp tác kinh tế giữa Iraq và các nước láng giềng.

Tham dự sự kiện có các đại diện đến từ Saudi Arabia, Kuwait, Jordan, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, cũng như Liên đoàn Arab, Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo.

Người phát ngôn của Tổng thống Ai Cập Bassam Rady cho biết sự tham dự của Tổng thống El-Sisi tại Hội nghị Hợp tác và Đối tác Baghdad cho thấy Ai Cập muốn hỗ trợ Iraq khôi phục vai trò tích cực và cân bằng ở cấp độ khu vực, đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm của Cairo đối với việc đảm bảo an ninh và ổn định ở Iraq.

Bên cạnh đó, ông El-Sisi đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Iraq đạt được trong giai đoạn vừa qua dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Iraq Mustafa Al-Kadhimi.

Nhà lãnh đao Ai Cập cũng ca ngợi vai trò của lực lượng quân đội và cảnh sát Iraq trong việc tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố . Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống El-Sisi cũng kêu gọi người dân Iraq tham gia cuộc bầu cử quốc hội của nước này, dự kiến diễn ra vào ngày 10/10.

Chuyến thăm Baghdad của Tổng thống El-Sisi là chuyến thăm thứ hai của ông tới thủ đô Iraq trong vòng hai tháng qua.

Hồi tháng 6/2021, trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Tổng thống Ai Cập tới Iraq trong vòng 30 năm, ông El-Sisi đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh ba bên với Thủ tướng Iraq Mustafa Al-Kadhimi và Quốc vương Jordan Abdullah II để tăng cường hợp tác kinh tế giữa ba nước. Đây là hội nghị thượng đỉnh thứ tư giữa ba nhà lãnh đạo kể từ tháng 3/2019.

Quan hệ giữa Ai Cập và Iraq đã chứng kiến bước phát triển tích cực trong vài năm qua và đã bước vào một giai đoạn hợp tác mới, với kinh tế là lĩnh vực hợp tác hàng đầu giữa Cairo và Baghdad. Trao đổi thương mại giữa Ai Cập và Iraq đã tăng từ 800 triệu USD năm 2015 lên 1,65 tỷ USD năm 2018.

Tổng thống Ai Cập El-Sisi và Tổng thống Iraq Barham Salih. (Nguồn: english.ahram.org.eg)

Trước đó, Tổng thống Ai Cập El-Sisi đã có cuộc gặp với Tổng thống Iraq Barham Salih tại Baghdad để thảo luận về quan hệ song phương cũng như các vấn đề khác cùng quan tâm trước khi Hội nghị Hợp tác và Đối tác Baghdad bắt đầu diễn ra vào cuối ngày 28/8 tại thủ đô Iraq.

Hai nhà nhà lãnh đạo đã xem xét tổng thể mối quan hệ song phương cũng như các cách thức để tăng cường hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

Tổng thống Iraq Salih hoan nghênh chuyến thăm của ông El-Sisi tới Baghdad, nhấn mạnh rằng Iraq mong muốn tiếp tục phối hợp và tham vấn sâu rộng với Ai Cập ở tất cả các cấp. Ông Salih khẳng định sự phối hợp và tham vấn như vậy xuất phát từ mối quan hệ sâu sắc giữa hai nước.

Về phần mình, Tổng thống El-Sisi nhấn mạnh sự cần thiết phải hỗ trợ đầy đủ cho người dân Iraq trên tất cả các lĩnh vực, dù ở cấp độ song phương hay trong khuôn khổ cơ chế hợp tác ba bên với Jordan, nhằm hỗ trợ cho mỗi quan hệ hợp tác song phương và tiến trình hành động chung Arab.

Trong một diễn biến khác, tại cuộc gặp với Thủ tướng Kuwait Sabah Al-Khalid Al-Sabah bên lề Hội nghị Hợp tác và Đối tác Baghdad diễn ra ngày 28/8 tại Baghdad, Tổng thống Ai Cập El-Sisi nêu rõ an ninh của vùng Vịnh là một trong những trụ cột chính của an ninh quốc gia khối Arab và có liên quan chặt chẽ đến an ninh quốc gia của Ai Cập.

Tổng thống El-Sisi và Thủ tướng Al-Sabah đã nhất trí duy trì các nỗ lực chung nhằm tăng cường hợp tác và phối hợp giữa các nước Arab để ứng phó với những thách thức và mối đe dọa ngày càng lớn đối với an ninh khu vực và sự ổn định của các quốc gia Arab.

Theo AFP