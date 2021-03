Afghanistan: Lực lượng an ninh tiêu diệt một chỉ huy IS

Chính quyền tỉnh Nangarhar phía Đông Afghanistan ngày 15/3 cho biết lực lượng an ninh trong các chiến dịch đặc biệt đã tiêu diệt một chỉ huy địa phương của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và bắt giữ một chỉ huy khác của IS tại tỉnh này.

Lực lượng an ninh Afghanistan tuần tra tại thành phố Jalalabad thuộc tỉnh Nangarhar ngày 3/8/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo thông báo, lực lượng an ninh tấn công nơi ẩn náu của IS tại khu vực Dagai thuộc huyện Mohmandara đêm 14/3, tiêu diệt tại chỗ chỉ huy địa phương của IS Mahmoud Jan. Đối tượng này cũng chịu trách nhiệm tuyển mộ các phần tử IS tại huyện Lalpor láng giềng.

Trong một chiến dịch khác ngày 14/3, lực lượng an ninh trong khi trấn áp lực lượng nổi dậy tại thủ phủ Jalalabad của tỉnh Nangarhar đã bắt giữ một phần tử IS mang tên Khan Ghulam, biệt danh Khan Qari và Huzifa.

Huzifa chịu trách nhiệm tuyển mộ thanh thiếu niên tại huyện Pachir Agam tham gia IS . Đối tượng này cũng sử dụng phụ nữ và trẻ em nghèo để tiến hành các hoạt động nổi dậy tại thủ phủ Jalalabad.

Hiện IS hoạt động tại tỉnh Nangarhar chưa có bình luận gì về thông tin trên.

Theo AFP