Afghanistan: IS thừa nhận tiến hành tấn công bệnh viện lớn ở Kabul

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công ngày 2/11 tại bệnh viện quân y Sardar Mohammad Daud Khan lớn nhất Afghanistan ở thủ đô Kabul.

Nhân viên y tế Afghanistan chờ tiếp nhận các nạn nhân sau khi bệnh viện quân y Sardar Mohammad Daud Khan ở thủ đô Kabul bị tấn công, ngày 2/11/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong một tuyên bố đăng trên kênh Telegram của hãng tin Amaq, IS cho biết “5 chiến binh IS đã tiến hành đồng thời các vụ tấn công phối hợp” tại hiện trường ngổn ngang của bệnh viện. Tuyên bố nêu rõ, một phần tử IS đã kích nổ đai thuốc mang trên người tại lối vào bệnh viện trước khi các phần tử IS khác xông vào cơ sở này và khai hỏa.

Theo các quan chức địa phương, ít nhất 25 người chết và hơn 50 người bị thương khi các tay súng tấn công bệnh viện sau hai vụ nổ lớn tại đây.

Bệnh viện Sardar Mohammad Daud Khan có 400 giường, do một tổ chức cứu trợ nhân đạo của Italy điều hành. Bệnh viện từng bị tấn công vào năm 2017, khi đó, các tay súng cải trang thành nhân viên y tế đã sát hại khoảng 30 người./.

(TTXVN/Vietnam+)