17 nhà truyền giáo Mỹ cùng thành viên gia đình bị bắt cóc tại Haiti

Theo hãng tin Reuters của Anh, 17 nhà truyền giáo Mỹ theo đạo Cơ đốc cùng nhiều thành viên trong gia đình họ đã bị bắt cóc ngày 16/10 tại Haiti.

Ảnh minh họa. (Nguồn: BWA)

Tờ The New York Times dẫn nguồn tin an ninh địa phương cho biết trong số các nạn nhân có cả trẻ em. Những người này đã bị bắt cóc khi họ di chuyển tới sân bay trên một chiếc xe buýt để thả một số thành viên trong đoàn xuống đó trước khi tiếp tục đến một điểm đến khác ở Haiti.

Cơ quan an ninh Haiti bước đầu xác định thủ phạm là một băng nhóm tội phạm có vũ trang chuyên hoạt động ở ngoại ô thủ đô Port-au-Prince.

Trong nhiều tháng qua, băng nhóm này đã gia tăng các vụ cướp bóc và bắt cóc đòi tiền chuộc tại khu vực giữa Port-au-Prince và biên giới với Cộng hòa Dominicana. Hiện Đại sứ quán Mỹ tại Haiti chưa đưa ra bình luận gì trước thông tin này.

Bạo lực băng đảng gia tăng đã khiến hàng nghìn người tại Haiti phải rời bỏ nhà cửa và cản trở hoạt động kinh tế ở quốc gia nghèo nhất trong châu Mỹ này.

Haiti đã bị cuốn vào vòng xoáy khủng hoảng sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise vào tháng Bảy vừa qua và sau đó một tháng là trận động đất kinh hoàng, cướp đi sinh mạng của hơn 2.000 người, đồng thời tàn phá nghiêm trọng hệ thống cơ sở hạ tầng vốn đã yếu kém của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)