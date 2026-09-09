Canada áp thuế trả đũa Mỹ, trị giá 20 tỷ USD Thế giới 14:37 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Canada ngày 8/9 đã chính thức áp các biện pháp thuế quan trả đũa đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, động thái được cho là sẽ tiếp tục làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nước láng giềng.

Ukraine thất thoát 1,2 tỷ USD trong mua sắm quân sự do gian lận, quản lý kém Thế giới 14:33 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Các báo cáo kiểm toán mật của Chính phủ Ukraine cho thấy nước này có thể đã thất thoát khoảng 1,2 tỷ USD trong hoạt động mua sắm quân sự năm 2024 do gian lận, lãng phí và quản lý yếu kém.

Không quân Pakistan hé lộ hệ thống phòng không tầm ngắn mới do Trung Quốc sản xuất Thế giới 14:23 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Không quân Pakistan vừa công bố một video nhân Ngày Không quân Pakistan 7/9, trong đó xuất hiện một số hệ thống phòng không tầm ngắn mới, đáng chú ý là hệ thống tên lửa phòng không HQ-17AE do Trung Quốc sản xuất cùng các hệ thống phòng không KORKUT...

Phần Lan hoàn thành hàng rào biên giới dài 200 km giáp Nga Thế giới 14:22 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Phần Lan vừa hoàn thành hệ thống hàng rào dài 200 km tại các đoạn trọng yếu dọc biên giới với Nga, trong nỗ lực tăng cường kiểm soát biên giới phía Đông và nâng cao năng lực ứng phó trước những nguy cơ an ninh mà Helsinki cho là ngày càng gia tăng.

Anh cân nhắc áp lệnh trừng phạt mới với Israel, Tel Aviv chỉ trích gay gắt Thế giới 14:20 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Chính phủ Anh đang cân nhắc áp dụng các biện pháp kinh tế mới nhằm vào Israel, trong đó có khả năng cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất tại các khu định cư Israel ở Bờ Tây bị chiếm đóng, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước tiếp tục căng thẳng.

Nga cảnh báo hệ thống tên lửa Mỹ tại Na Uy có thể trở thành mục tiêu Thế giới 13:19 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Nga đã chỉ trích mạnh mẽ việc Mỹ triển khai một hệ thống tên lửa tiên tiến tới Na Uy, quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cho rằng động thái này tiếp tục làm giảm triển vọng tiến hành các cuộc đàm phán Nga - Mỹ về ổn định...

Lãnh đạo Anh - Mỹ điện đàm về Ukraine và Trung Đông Thế giới 09:15 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Anh Andy Burnham và Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có cuộc điện đàm, thảo luận về xung đột Nga-Ukraine và tình hình Trung Đông, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng đang được thúc đẩy.

IAEA: Lò phản ứng hạt nhân bí mật của Syria có thể sản xuất vật liệu cho vũ khí hạt nhân Thế giới 09:04 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết lò phản ứng hạt nhân bí mật mà Syria gần hoàn thành trước khi bị Israel phá hủy năm 2007 có khả năng sản xuất vật liệu phân hạch có thể sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Ấn Độ duyệt kế hoạch mua sắm quốc phòng trị giá 1,1 nghìn tỷ rupee Thế giới 08:52 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Hội đồng Mua sắm Quốc phòng Ấn Độ (DAC) đã thông qua các đề xuất mua sắm trang thiết bị quân sự trị giá hơn 1.100 tỷ rupee, trong đó dành tới 98% giá trị mua sắm cho ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.

Đức: Đảng cực hữu AfD dẫn đầu bầu cử bang, gây sức ép lên chính phủ Thế giới 08:52 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã bác bỏ khả năng hợp tác với đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), sau khi đảng cực hữu này giành vị trí dẫn đầu trong cuộc bầu cử bang tại Sachsen-Anhalt. Tuy nhiên, ông thừa nhận kết quả trên đã khiến đảng Liên minh...

Triều Tiên và Nga khánh thành cầu đường bộ đầu tiên Thế giới 08:48 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Triều Tiên và Nga đã khánh thành cây cầu đường bộ đầu tiên nối hai nước qua sông Tumen, tạo thêm tuyến kết nối trực tiếp phục vụ vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương.

Nga đề xuất Iran tham gia cơ chế an ninh vùng Vịnh Thế giới 08:43 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov vừa kêu gọi đưa Iran tham gia một cơ chế an ninh khu vực tại vùng Vịnh, cho rằng đây sẽ là bước đi thiết thực nhằm góp phần bảo đảm ổn định ở khu vực.

Nga đóng Tổng lãnh sự quán Đức ở St. Petersburg, yêu cầu nhân viên rời đi trước ngày 18/9 Thế giới 08:43 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Nga đã yêu cầu Tổng lãnh sự quán Đức tại St. Petersburg và các trung tâm văn hóa Đức trên cả nước ngừng hoạt động, trong động thái trả đũa sau khi Berlin áp dụng các biện pháp tương tự đối với cơ sở ngoại giao và văn hóa của Nga liên quan vụ phát...

EU đầu tư 200 triệu euro vào các lĩnh vực chiến lược của Greenland Thế giới 08:38 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố kế hoạch đầu tư 200 triệu euro (232 triệu USD) vào Greenland, đồng thời cam kết tăng cường quan hệ với vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch này, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục thúc đẩy mục tiêu...