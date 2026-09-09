(Baothanhhoa.vn) - Chính phủ Australia dự kiến trình Quốc hội dự luật yêu cầu các nền tảng mạng xã hội cho phép người dùng tắt các thuật toán đề xuất nội dung, trong nỗ lực hạn chế tác hại từ những hệ thống được cho là có khả năng gây nghiện.
(Baothanhhoa.vn) - Canada ngày 8/9 đã chính thức áp các biện pháp thuế quan trả đũa đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, động thái được cho là sẽ tiếp tục làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nước láng giềng.
(Baothanhhoa.vn) - Các báo cáo kiểm toán mật của Chính phủ Ukraine cho thấy nước này có thể đã thất thoát khoảng 1,2 tỷ USD trong hoạt động mua sắm quân sự năm 2024 do gian lận, lãng phí và quản lý yếu kém.
(Baothanhhoa.vn) - Không quân Pakistan vừa công bố một video nhân Ngày Không quân Pakistan 7/9, trong đó xuất hiện một số hệ thống phòng không tầm ngắn mới, đáng chú ý là hệ thống tên lửa phòng không HQ-17AE do Trung Quốc sản xuất cùng các hệ thống phòng không KORKUT...
(Baothanhhoa.vn) - Phần Lan vừa hoàn thành hệ thống hàng rào dài 200 km tại các đoạn trọng yếu dọc biên giới với Nga, trong nỗ lực tăng cường kiểm soát biên giới phía Đông và nâng cao năng lực ứng phó trước những nguy cơ an ninh mà Helsinki cho là ngày càng gia tăng.
(Baothanhhoa.vn) - Chính phủ Anh đang cân nhắc áp dụng các biện pháp kinh tế mới nhằm vào Israel, trong đó có khả năng cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất tại các khu định cư Israel ở Bờ Tây bị chiếm đóng, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước tiếp tục căng thẳng.
(Baothanhhoa.vn) - Nga đã chỉ trích mạnh mẽ việc Mỹ triển khai một hệ thống tên lửa tiên tiến tới Na Uy, quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cho rằng động thái này tiếp tục làm giảm triển vọng tiến hành các cuộc đàm phán Nga - Mỹ về ổn định...
(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Anh Andy Burnham và Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có cuộc điện đàm, thảo luận về xung đột Nga-Ukraine và tình hình Trung Đông, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng đang được thúc đẩy.
(Baothanhhoa.vn) - Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết lò phản ứng hạt nhân bí mật mà Syria gần hoàn thành trước khi bị Israel phá hủy năm 2007 có khả năng sản xuất vật liệu phân hạch có thể sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân.
(Baothanhhoa.vn) - Hội đồng Mua sắm Quốc phòng Ấn Độ (DAC) đã thông qua các đề xuất mua sắm trang thiết bị quân sự trị giá hơn 1.100 tỷ rupee, trong đó dành tới 98% giá trị mua sắm cho ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.
(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã bác bỏ khả năng hợp tác với đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), sau khi đảng cực hữu này giành vị trí dẫn đầu trong cuộc bầu cử bang tại Sachsen-Anhalt. Tuy nhiên, ông thừa nhận kết quả trên đã khiến đảng Liên minh...
(Baothanhhoa.vn) - Triều Tiên và Nga đã khánh thành cây cầu đường bộ đầu tiên nối hai nước qua sông Tumen, tạo thêm tuyến kết nối trực tiếp phục vụ vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương.
(Baothanhhoa.vn) - Nga đã yêu cầu Tổng lãnh sự quán Đức tại St. Petersburg và các trung tâm văn hóa Đức trên cả nước ngừng hoạt động, trong động thái trả đũa sau khi Berlin áp dụng các biện pháp tương tự đối với cơ sở ngoại giao và văn hóa của Nga liên quan vụ phát...
(Baothanhhoa.vn) - Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố kế hoạch đầu tư 200 triệu euro (232 triệu USD) vào Greenland, đồng thời cam kết tăng cường quan hệ với vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch này, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục thúc đẩy mục tiêu...
(Baothanhhoa.vn) - Ba Lan và Canada mới đây đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, trong đó tập trung vào tăng cường huấn luyện, diễn tập chung, khả năng phối hợp tác chiến và mở rộng hợp tác giữa các ngành công nghiệp quốc phòng, trong bối cảnh hai nước tiếp...