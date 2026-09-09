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Dự luật mới của Australia buộc mạng xã hội cho phép tắt thuật toán đề xuất nội dung
Iran: Hàn Quốc đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu hỗ trợ quân sự cho Mỹ tại Hormuz
Ông Erdogan: Thổ Nhĩ Kỳ không chấp nhận các động thái thù địch nhằm bao vây hay gây sức ép
Hàn Quốc tham vấn IAEA về cơ chế giám sát tàu ngầm hạt nhân
Pháp, Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác bảo vệ ngành điện ảnh trước tác động của AI
Canada áp thuế trả đũa Mỹ, trị giá 20 tỷ USD
Ukraine thất thoát 1,2 tỷ USD trong mua sắm quân sự do gian lận, quản lý kém
Không quân Pakistan hé lộ hệ thống phòng không tầm ngắn mới do Trung Quốc sản xuất
Phần Lan hoàn thành hàng rào biên giới dài 200 km giáp Nga
Anh cân nhắc áp lệnh trừng phạt mới với Israel, Tel Aviv chỉ trích gay gắt
Nga cảnh báo hệ thống tên lửa Mỹ tại Na Uy có thể trở thành mục tiêu
Lãnh đạo Anh - Mỹ điện đàm về Ukraine và Trung Đông
IAEA: Lò phản ứng hạt nhân bí mật của Syria có thể sản xuất vật liệu cho vũ khí hạt nhân
Ấn Độ duyệt kế hoạch mua sắm quốc phòng trị giá 1,1 nghìn tỷ rupee
Đức: Đảng cực hữu AfD dẫn đầu bầu cử bang, gây sức ép lên chính phủ
Triều Tiên và Nga khánh thành cầu đường bộ đầu tiên
Nga đề xuất Iran tham gia cơ chế an ninh vùng Vịnh
Nga đóng Tổng lãnh sự quán Đức ở St. Petersburg, yêu cầu nhân viên rời đi trước ngày 18/9
EU đầu tư 200 triệu euro vào các lĩnh vực chiến lược của Greenland
Ba Lan và Canada tăng cường hợp tác quốc phòng
Canada áp thuế trả đũa Mỹ, trị giá 20 tỷ USD

Canada áp thuế trả đũa Mỹ, trị giá 20 tỷ USD

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Canada ngày 8/9 đã chính thức áp các biện pháp thuế quan trả đũa đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, động thái được cho là sẽ tiếp tục làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nước láng giềng.
Phần Lan hoàn thành hàng rào biên giới dài 200 km giáp Nga

Phần Lan hoàn thành hàng rào biên giới dài 200 km giáp Nga

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Phần Lan vừa hoàn thành hệ thống hàng rào dài 200 km tại các đoạn trọng yếu dọc biên giới với Nga, trong nỗ lực tăng cường kiểm soát biên giới phía Đông và nâng cao năng lực ứng phó trước những nguy cơ an ninh mà Helsinki cho là ngày càng gia tăng.
Ba Lan và Canada tăng cường hợp tác quốc phòng

Ba Lan và Canada tăng cường hợp tác quốc phòng

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ba Lan và Canada mới đây đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, trong đó tập trung vào tăng cường huấn luyện, diễn tập chung, khả năng phối hợp tác chiến và mở rộng hợp tác giữa các ngành công nghiệp quốc phòng, trong bối cảnh hai nước tiếp...

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